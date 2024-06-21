12 классов и новый тип учебных заведений: как изменится старшая школа уже с 2027 года

С 2027 года ученики 10 класса будут учиться в академических лицеях или профессиональных колледжах. Это предполагает изменения, связанные с реформой старшей школы. В таких заведениях школьники получат образование по новым стандартам, которое должен утвердить в ближайшее время Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью "Освіта 24". Он отметил, что старшая профильная школа будет иметь отдельные программы, базовый компонент и углубленное изучение отдельных предметов. Кроме того, предполагается выделение определенного количества часов для выбора дисциплин, которые ученики хотят узнавать.

"Старшая профильная школа будет иметь профиль – это отдельно определенные учебные программы, которые будут иметь ядро, базовый компонент и углубленное изучение отдельных предметов, а также – определенное количество часов на выбор, когда ученик вообще сможет выбирать сам предметы, которые он хочет изучать", – говорит Сташкив.

Кроме того, согласно реформе, в учебных заведениях появляется дополнительный год. Школьники будут учиться 12 лет, а 10 класс станет адаптационным. По словам Сташкива, во многих странах Европейского Союза среднее образование получают не 10-11 лет, а 12, а то и больше.

Чиновник отметил, что сейчас украинские школьники не влияют на то, что им изучать. В то же время школам не хватает материально-технических ресурсов, чтобы повышать качество образования по естественным и ІТ-профилям.

Школам необходимо помогать ученикам делать выбор своей будущей профессии, уверяет Сташкив. Ведь в условиях войны страна не может вкладывать средства в образование молодых людей, которые не будут потом работать по специальности.

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