12-летний мальчик осуществил ядерный синтез в своей комнате: в чем секрет воспитания Джексона Освальта, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса. Фото

Джексон Освальт в 12 лет осуществил ядерный синтез в своей домашней лаборатории в Мемфисе (США). Благодаря достижению парень попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый молодой человек, достигший такого результата. Проектом Освальта заинтересовалась федеральная служба безопасности. Офицеры пришли к изобретателю, чтобы проверить уровень радиации.

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Все эксперименты школьника поддерживали его родители, передает Timesofindia. Они поделились секретами своего воспитания, которые способствовали успеху школьника, проявившего невероятное мастерство, целеустремленность и пристрастие к науке.

Пусть дети исполняют свои мечты, а не ваши

Родители поверили в мечту своего сына. В возрасте, когда большинство детей проводят время за видеоиграми и привязаны к своим гаджетам, парень решил сделать что-то достойное, и его отец попытался разобраться в этом с помощью экспертов. Вместо того чтобы навязывать свои взгляды, он поощрял школьника идти за его мечтами.

Обеспечить надлежащие ресурсы

Родители Джексона признали его страсть и обеспечили ему доступ к книгам, онлайн-форумам и научным сообществам, чтобы он мог учиться у экспертов.

Инвестировать в пристрастия

Когда мальчик рассказал родителям о своей мечте построить ядерный реактор, они не могли этого до конца понять. Однако, когда они получили заключение экспертизы, то поддержали сына финансово и воспринимали это как дорогое хобби и инвестицию в будущее ребенка.

Понимать риски

В случае изобретения подростка задача взрослых заключалась в обеспечении безопасности ребенка. Чтобы убедиться в этом, родители побеседовали с экспертами об опасности работы над потенциально смертоносным термоядерным реактором. Они узнали потенциальное влияние высокого уровня радиации и электричества, которое он использует для нагрева плазменного ядра термоядерного реактора. Перед тем, как парень начал проект, они установили предохранитель.

Доверие к потенциалу ребенка

Родители школьника никогда не недооценивали его способностей. Они не воспринимали это как дорогостоящее хобби, скорее верили в видение сына. Амбициозное стремление парня к ядерному синтезу в таком молодом возрасте подчеркивает его невероятную любознательность и решительность.

Освальт благодаря своему опыту приобщился к группе физиков-любителей. Чтобы построить термоядерный реактор, парень превратил старую игровую комнату в действующую лабораторию. На изобретение он потратил от 8000 до 10 000 долларов (около четырехсот тысяч гривен).

Верификатор исследовательского консорциума и инженер-электронщик Ричард Халл подтвердил результаты подростка и считает его самым молодым в Америке, кому удалось достичь синтеза, информирует Foxnews.

В большем масштабе ученым предстоит выяснить, как создать ядерный термоядерный реактор, который, как и солнце, способен выделять больше энергии, чем нужно для питания таких вещей, как дома и здания.

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