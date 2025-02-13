Человек-калькулятор. 14-летний вундеркинд из Индии за один день побил шесть рекордов Гиннеса

14-летний школьник из Индии Аарян Шукла за один день побил шесть мировых рекордов Гиннеса за один день. Он мысленно прибавлял четырехзначные числа, умножал пятизначные и восьмизначные, а также делил 20-значное на десятизначное. Все это подросток делал за рекордно короткое время.

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Все рекорды особенные, ведь на каждый из них школьнику было дано лишь 3 попытки. На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса парня прозвали "человек-калькулятор" за его способности.

За один день он установил поразительное количество рекордов:

самое быстрое время сложения 50 пятизначных чисел мысленно (18,71 секунды);

самое быстрое время сложения 100 четырехзначных чисел (30,9 секунды);

самое быстрое время сложения 200 четырехзначных чисел (1 минута 9,68 секунды);

самое быстрое время мысленно поделить 20-цифровое число на 10-цифровое (5 минут, 42 секунды);

самое быстрое время умножения двух восьмицифровых чисел (2 минуты 35,41 секунды);

самое быстрое время на умножение двух пятизначных чисел (51,69 секунды).

В 13 лет подросток установил рекорд по самому быстрому вычислению мысленно 50 пятизначных чисел – всего за 25,19 секунды. Это примерно одно добавление каждые 0,5 секунды.

Аарян тренируется ежедневно по пять-шесть часов и считает, что это один из важнейших аспектов подготовки к соревнованиям. Парень молниеносно рассчитывает "невозможные" суммы, однако не может объяснить, что в этот момент происходит у него в голове.

"Многие вещи в расчетах происходят мгновенно, поэтому я не могу сказать, что происходит в моей голове. Я просто делаю это естественно. В принципе, это настолько быстро, что вы не можете думать, вам просто нужно сделать расчеты", – делится Аарян Шукла.

Уже с 6 лет он начал практиковаться в вычислениях, а в 8 принял участие в международном конкурсе, где получил медали и кубки. С того времени Аарян стал чемпионом мира и является одним из членов правления Глобальной ассоциации умственных калькуляторов (GMCA).

Несмотря на ежедневные тренировки, школьник считает, что должно быть и время для отдыха. Так, он занимается медитациями и любит читать.

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