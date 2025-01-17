Пятилетний вундеркинд попал в Книгу рекордов Индии, назвав 195 стран за 2 минуты и 14 секунд. Фото

Пятилетний мальчик по имени Зейн Шираз назвал 195 стран в алфавитном порядке с завязанными глазами за 2 минуты и 14 секунд. Это самый быстрый результат, и он принес ему место в Книге рекордов Индии.

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Об этом стало известно с официального сайта India book of records. Мальчик практиковал свой навык несколько месяцев, демонстрируя исключительные когнитивные способности в столь юном возрасте. Местные представители образования высоко оценили достижение мальчика как источника вдохновения для детей по всей стране.

Путь Зейна к рекорду начался с простого интереса к географии. Он начал запоминать названия стран и их расположение во время игр. Его мать Шабнам Шираз рассказала в интервью The Logical Indian, что они использовали разные инструменты, чтобы помочь ему эффективно учиться.

После такого рекорда местные школы стремятся включить подобные инструменты в свои учебные программы, чтобы поощрить учеников активнее изучать географию и мировые культуры.

Кроме того, образовательные эксперты выступают за увеличение ресурсов и программ, направленных на развитие познавательных навыков младших учеников.

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