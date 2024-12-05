7-летний школьник из Прикарпатья установил рекорд Украины: чем он отличился. Фото

Семилетний Михаил Погорелый, родом из Кривого Рога, а ныне проживающий в Ивано-Франковске, установил рекорд Украины. Мальчик стал самым молодым автором комикса, который он самостоятельно создал за два дня и издал его, представив своим одноклассникам.

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Комикс называется "История: Шлепа и друзья" и рассказывает о дружбе персонажей, которые играют и находят новых товарищей. Идея создания комикса возникла спонтанно, рассказывает школьник в интервью Галка.

"Идея комикса возникла в моей голове, когда я занимался своими делами по телефону. Рисовать персонажей мне было не трудно, и я их ни разу не перерисовывал", – делится Михаил.

Его мама Наталья говорит, что у сына есть собственный творческий уголок, где он рисует под музыку или мультики. После того как ее сын создал комикс, подробно объяснил каждую сцену.

"Он нам рассказал, что и как происходит, кто что говорит. Мы уже вместе с редактором созвонились и сократили рассказы, чтобы текст был более читабельным. А так он все придумал сам, – делится женщина.

Михаил намерен продолжить работу над своим комиксом в будущем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 8-летний школьник из Львовщины вошел в Книгу рекордов Украины за уникальные на свой возраст знания.

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