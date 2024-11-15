8-летний школьник из Львовщины вошел в Книгу рекордов Украины за уникальные на свой возраст знания. Фото

Второклассник Дмитрий Прийма из города Новояворовск во Львовской области вошел в Национальный реестр рекордов Украины. Восьмилетний школьник воспроизвел наизусть более 700 фактов о мире за один час.

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Об этом сообщили в Новояворовском городском совете. Там отметили, что достижения школьника невероятны.

"Юный знаток стал рекордсменом Национального реестра рекордов Украины, воспроизведя на память более 700 фактов о мире за час! Это достижение уже вошло в историю нашей громады", – говорится в сообщении.

Лана Ветрова, возглавляющая Национальный реестр рекордов, на своей странице в Facebook отметила, что Дмитрий назвал наибольшее количество фактов о странах и территориях мира за час. Речь идет о таких фактах, как, например, Бахрейн состоит из 33 островов, самый узкий дом в мире расположен в Польше, африканская страна, которая никогда не была никем колонизирована – это Эфиопия.

"Юный эрудит имеет очень разносторонние увлечения, пробует себя в актерской роли, снимается в социальных роликах, ведет свою авторскую рубрику в TikTok, интересуется марками автомобилей, любит готовить разные виды бургеров", – написала Ветрова.

Местное радио Yantarne.fm пишет, что Дмитрий Прийма снимается в кино, в частности, в сериале "Беженка", а также мечтает побывать в Южной Корее.

Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Украины и выдали второкласснику диплом.

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