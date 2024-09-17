Изучает четыре иностранных: 14-летняя школьница обновила рекорд Украины по владению английским языком

Самой молодой украинкой, подтвердившей владение английским языком на уровне С1 Academic* по шкале IELTS, стала 14-летняя 9-классница Ольга Товстуха. Школьница изучает четыре иностранных языка, включая французский, испанский и немецкий.

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Об обновленни рекорда сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на официальной странице в Facebook. Она отметила, что знания, которые имеет девушка, позволяют распознавать скрытый смысл языка, использовать специфическую лексику, терминологию, делать синхронные профессиональные переводы и эффективно использовать иностранный в академических кругах.

Предыдущей победительницей в этой номинации стала Диана Бурдейна, ученица 11 класса из Заставна Черновицкой области. Девушка первая установила рекорд и стала самой молодой украинкой, владеющей английским на уровне С-1 Аcademic. Такие знания обычно имеют выпускники учебных заведений в 20-22 года.

Напомним, 13-летний школьник Аариан Шукла из Индии попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим невероятным математическим способностям. Парень установил рекорд по самому быстрому складыванию в голове 50 пятизначных чисел – всего за 25,19 секунды. Это примерно одно добавление каждые 0,5 секунды.

Когда подросток считал, на экране выскакивали числа так быстро, что обычный зритель не мог бы даже прочесть ни одно из них, прежде чем оно изменится. Когда было показано последнее, "человеку-калькулятору" понадобилось несколько секунд, чтобы завершить свое вычисление.

*С-1 Аcademic – продвинутый академический уровень и пятый показатель по шкале CEFR (Общеевропейской компетенции владения иностранным языком).

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