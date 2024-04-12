13-летний школьник установил рекорд по добавлению в голове 50 пятизначных чисел: как выглядит человек-калькулятор. Фото

13-летний школьник Аариан Шукла из Индии попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим невероятным математическим способностям. Парень установил рекорд по самой быстрой сборке в голове 50 пятизначных чисел – всего за 25,19 секунды. Это примерно одно добавление каждые 0,5 секунды.

Когда подросток считал, на экране выскакивали числа так быстро, что обычный зритель не мог бы даже прочесть ни одно из них, прежде чем оно изменится. Когда было показано последнее, "человеку-калькулятору" понадобилось несколько секунд, чтобы завершить свое вычисление. О достижениях стало известно с официального сайта рекордов Гиннеса.

"Я начал заниматься умственной математикой в возрасте шести лет, а затем медленно, постепенно я стал решать более сложные задачи. Затем я участвовал в соревнованиях и стал чемпионом мира. Мое любимое в умственной математике то, что я могу представлять свою страну на разных этапах. А во-вторых, это означает, что я мог бы стать чемпионом мира в 12 лет", – делится парень.

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Мальчик выиграл престижный Чемпионат мира по умственным вычислениям в 2022 году в Германии и даже является одним из членов правления Глобальной ассоциации умственных калькуляторов (GMCA). Миссия GMCA состоит в том, чтобы содействовать сотрудничеству между такими детьми, расширять и укреплять математику по всему миру, а также проводить первую в своем роде лигу умственных вычислений.

Математика одна из самых любимых дисциплин подростка, однако он также увлекается историей, физикой, географией и естественными науками. Также Шукла любит читать книги, предпочитая приключенческие и таинственные произведением. Ему нравится играть в крикет и смотреть футбол.

Хотя юноша еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет, он знает, что это будет что-то связанное с математикой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 13-летний школьник установил рекорд Украины – он декламировал гимн на семи языках и одновременно считал.

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