13-летний школьник установил рекорд Украины: декламировал гимн на семи языках и одновременно считал

Ярослав Ивашко из Чернигова – новый рекордсмен Украины. Парень в 13 лет за 50 секунд выполнил 100 математических действий по сложению и вычитанию трехзначных чисел и одновременно с подсчетами декламировал гимн Украины на семи языках. Скорость подачи чисел составила полсекунды.

Рекорд юноши, который смог исполнить государственный гимн на украинском, польском, английском, немецком, испанском, французском и итальянском, был зафиксирован Ланой Ветровой, руководительницей Национального реестра рекордов Украины. Само достижение запечатлело Суспільне.

Готовиться к рекорду Ярослав начал в семь лет и в последние шесть своей жизни изучал ментальную арифметику. Рассказывает, что сначала не понимал, для чего ежедневно тренируется.

Видео дня

"В течение шести лет, каждый день я заходил на платформу. Я здесь считал примеры. Сначала меня даже не интересовало, я немного не понимал, зачем это. А мои родители говорили: тебе это понравится. И сейчас я понимаю, почему", – делится юный рекордсмен.

За время подготовки школьник стал чемпионом многих соревнований, в том числе и международных.

"В 2020 году я занял первое место в группе Анзан" среди старших в Украине. В 2020-2021 гг. также были олимпиады Всемирного масштаба в онлайн формате. В 2021-м я занял третье место у "Анзан" среди 27 стран", – рассказывает школьник .

Тренер Ярослава по ментальной арифметике Татьяна Ларина рассказывает, что методика развивает оба полушария мозга, а обучение начинается с простых действий изучения специальных счет "Абакус". По системе, сначала дети изучают цифры и числа и запоминают их. На втором этапе – переносят их в воображение и с помощью движений рук выполняют математические действия.

Родители рекордсмена рассказывают, что ментальная арифметика помогла их сыну улучшить свои знания по многим предметам, включительно и в изучении иностранных языков. В частности, английский парень начал учить в 4 года. Сейчас у него в расписании множество кружков – театральный, баскетбол, немецкий, испанский, народные и современные танцы.

"Пока он серьезно изучает три языка. И дополнительно пытается выполнять какие-то упражнения", – рассказала мама рекордсмена.

Сейчас юноша хочет взять небольшую паузу и отдохнуть, ведь впереди у него амбициозные планы – стать политиком.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 24-летний украинец за шесть лет получил 5 дипломов о высшем образовании и установил рекорд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!