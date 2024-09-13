Назван регион-рекордсмен Украины с наибольшим количеством первоклассников в 2024 году

Больше всего детей, которые пошли в первый класс в 2024 году, оказалось в Волынской области. Их количество в этом регионе выросло на 16% по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Такими данными исследования поделился образовательный портал Еducation.ua. В то же время лидерами среди числа первоклассников стали также Днепропетровская, Львовская, Одесская области и город Киев.

Практически не изменилось количество учеников первых классов в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Согласно статистике, в Украине ежегодно становится меньше детей, которые идут в первый класс. Так, в 2024/2025 учебном году впервые раздался звонок для 278 083 школьников – это на 36 198 учеников меньше, чем в прошлом.

Среди причин снижение уровня рождаемости, а также война России против Украины, которая приводит к вынужденной миграции украинских семей за границу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "Школа офлайн" и как государство планирует вернуть 300 тысяч детей в очное обучение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!