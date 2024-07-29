Что такое 'Школа офлайн' и как государство планирует вернуть 300 тысяч детей в очное обучение. Инфографика

Министерство образования и науки планирует вернуть на очное обучение 300 тысяч украинских школьников, где это возможно. В других местах дети должны иметь качественное и эффективное дистанционное образование, ведь оно не позволяет социализироваться и развивать мягкие навыки. Для этого образовательное ведомство создает "Школу офлайн".

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При формировании политики, МОН учло условия всех детей, перемещенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину, выехавших за границу и школьников, которые учатся дистанционно. Политика "Школы офлайн" содержит пять основных компонентов, сообщает образовательное ведомство на официальном сайте.

Инфраструктурные решения

В частности, это касается укрытий, автобусов и девайсов. Школьники будут учиться в безопасных условиях, их будут довозить в школы, которые имеют убежища. А те, кто не сможет вернуться к очному образованию, получат гаджеты.

Обучение по месту нахождения ребенка

Школьники, изменившие свое местожительство из-за военных действий, смогут учиться офлайн в школах по месту нахождения. Таким образом дети будут социализироваться и интегрироваться в новое общество. В случае, если в учебном заведении нет укрытия или свободных мест, ученики смогут продолжить учебу в родной школе.

Дистанционные школы

Дети, которые учатся дистанционно, имеют разные потребности, поэтому учитель не всегда может уделять внимание каждому ученику и применять неформальные подходы на уроках. Именно поэтому, МОН изменяет сеть дистанционных школ. Теперь минимальная наполняемость – 20 учеников в классе. Наличие как минимум одного класса для всех лет обучения: с 1 до 9 или с 5 до 11 класса (или с 8 до 11 для лицеев).

Обучение детей на ВОТ

Ученики, проживающие на временно оккупированных территориях, смогут учиться по индивидуальному плану или в дистанционном классе своей школы.

Дети за границей

Школьники, которые находятся за границей и учатся в местных школах, не должны совмещать это с посещением уроков в родном учебном заведении. Для этого ученикам предлагается изучение украиноведческого компонента. Таким образом, для детей уменьшается образовательная нагрузка.

Возможности для учителей

Учителя могут подать заявления для зачисления в кадровый резерв. Таким образом, они будут получать среднюю зарплату и проходить обучение, чтобы вернуться к преподаванию. В то же время те педагоги, которые решат изменить учебное заведение при наличии вакансий, также смогут это сделать. Таким образом, МОН планирует сохранить каждого работника в системе образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине выросло количество школьников, которые учатся очно.

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