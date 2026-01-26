12-летний школьник из Одессы покорил сеть методикой изучения стихов: в восторге даже учителя

12-летний Григорий из Одессы рассказал об интересной методике, с помощью которой можно легко и быстро запомнить стихотворение. Мальчик предлагает взять лист бумаги и фломастеры и записать первые буквы каждого слова в стихотворении.

Видео, где школьник демонстрирует свой способ изучения стихов, опубликовал в социальной сети TikTok его отец и преподаватель ораторского искусства Иван Гладырь. В комментариях откликнулись даже учителя, похвалив методику и отметив, что попробуют испытать ее на своих учениках.

"Каждая буква на этом листе – это начало одного слова из стихотворения", – объясняет Григорий в ролике.

Далее он рассказывает стихотворение и сразу предлагает зрителям попробовать проверить, что они запомнили с первого раза.

В комментариях пользователи благодарят за интересную технику. Одни пишут, что уже испытывали ее и она действительно работает, другие, что обязательно попробуют.

"Методика супер. Испытаю на своих учениках", – пишет учитель.

