Школьница-отличница из Черновцов выучила только полстихотворения, но получила высший балл: чем она поразила учительницу и сеть

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец растрогала сеть историей об ученице-отличнице, которая изучила только половину стихотворения "Мост Мирабо" французского поэта Гийома Аполлинера, но все равно получила 12 баллов. Дело в том, что девушка рассказала его в оригинале – на французском языке.

Видео дня

Видео с этим случаем преподаватель выложила в открытом доступе на своей странице в социальной сети TikTok. В комментариях пользователи также хвалили девочку за изобретательность и ее французское произношение.

"Ученица, которая всегда все учит, удивила меня. Но потом удивила еще больше", – написала учительница под видео, в котором говорит о том, почему поставила девочке 12 баллов.

В комментариях ученицу похвалила даже репетитор по французскому языку: "Это очень классно, как репетитор французского говорю. Однозначно 12 баллов", – написала она.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что школьник из Черновцов, который никогда ничего не учит, написал самостоятельную работу по зарубежной литературе на 12 баллов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!