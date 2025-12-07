Школьник из Черновцов, который никогда ничего не учит, написал самостоятельную работу по зарубежной литературе на 12 баллов: в чем секрет

Украинская учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец рассказала, что один из ее учеников, который никогда ничего не учит, написал самостоятельную работу на 12 баллов. Дети должны были ответить на вопрос "да" или "нет", или поставить "плюс", "минус".

В заметке в TikTok Мец отметила, что она придумывала задания на ходу, поэтому записывала правильные ответы. После урока школьник подошел к педагогу и признался, что наблюдал за рукой учительницы, поэтому его ответы были правильными.

Больше всего педагога удивило то, что школьник признался в своих действиях, а также то, что дети находят способ написать самостоятельную или контрольную хорошо, даже если они ничего не знают.

Украинцев поразила изобретательность школьника и они отмечали, что он заслужил высокую оценку за честность и сообразительность. Кроме того, пользователи соцсети подчеркивали, что такой навык пригодится ученику в будущей жизни.

"Это не дети стали наблюдательны, раньше учителя лучше ответы прятали".

"Задача была написать самостоятельную, а не сочинение читать. Итак, 12 баллов заслужил, потому что написал. Сообразительный парень, молодец. Ну и видно, что с вами хорошие отношения, раз пришел признаться".

"Это не про мой 7-й класс. Им учительница по математике распечатала контрольную и случайно забыла снизу отрезать ответы.... Думаете хоть один ученик из 14 это заметил? Нет, ни один. И ни один этим не воспользовался".

"Парень заслужил 12 хотя бы за сообразительность и честность".

