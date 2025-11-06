'Меня ничего не впечатлило'. Украинцев рассмешил честный ответ школьника на вопрос в домашнем задании

Мама украинского школьника Александра с никнеймом oleksandra__photo_lviv поделилась, как ее сын выполнил домашнее задание. Так, в упражнении нужно было ответить, что ученика больше всего поразило в отрывке, и написать или нарисовать это. Мальчик честно написал, что его ничего не впечатлило.

Сообщение в Тһгеԁѕ набрало почти 200 тысяч просмотров и рассмешило украинцев. Некоторые из них начали делиться и фотографиями с работами своих детей, которые отвечали в упражнениях, что они не нашли, что написать.

В одном из заданий школьникам нужно было дать определение поступку мальчика, который перевел с карточки тети себе деньги. Ребенок написал: "просто убивай". В другом в задании ответить на вопрос, нашли ли ученики после прочитанного какие-то новые приметы об осени. Школьница честно ответила, что не нашла.

Украинцы отметили, что дети и должны быть такими, ведь когда их родители учились, то они стеснялись быть собой и ответить подобным образом. Более того, за это можно было получить плохую оценку.

"Типа нас что-то поражало во время учебы. Просто мы были в определенных рамках и стеснялись быть собой. Поэтому и выжимали из себя "увлечения". Современные дети более честные!"

"Мой во втором классе, писал диктант. Из 20 слов 14 написано верно, а в шести словах ошибки. Говорю: "Андрей, надо стараться лучше писать без ошибок". А он мне отвечает: "Ну меня все устраивает, мне лучше не надо". И все... Дальше мне же все таки интересно, как другие написали, спрашиваю, как мальчик, с которым сидел, написал? Говорит: "Я что знаю. Я в его тетрадь не заглядывал. Мне не интересно". Его отношение к учебе-не бери тяжелого в руки и глупого в голову".

"Ненавижу этот тип вопросов. Они максимально бессмысленные. Ну что меня может впечатлить в тексте, который меня совсем не интересует?"

"И так должно быть! Я на комментарий учительницы "еще скажи, может, тебе что-то понравилось" (это касалось "Мастер и Маргарита"), ответила честно, что нет. За что получила 2 в журнал".

