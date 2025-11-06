"Это слово описывает состояние многих украинцев". В сети разгорелась дискуссия из-за забавных ошибок ученика 4 класса

Учительница начальных классов Ольга Бондаренко поделилась видео, где показала тетрадь школьника, в которой ребенок выполнял домашнее задание. Так, ученикам нужно было написать предложение о деревьях. Один из них написал: "Стоят неподвижно высокие ели, сосны, дупы".

В заметке в TikTok педагог указала, что последнее слово описывает состояние многих украинцев. Кроме того, в следующем предложении школьник написал, что это "одно родные члены подлежащего". Пользователи соцсети подчеркнули забавные ошибки ребенка и начали шутить по этому поводу.

Так, например, украинцы говорили, что в "дуповом лесу хорошо", а кто-то указывал, что это пишет будущий врач. Также пользователи соцсети делились собственными ошибками и отмечали, что при заполнении документов допускали ошибки. В частности, вместо "трубы" писали слово через букву "п".

"В дуповом лесу хорошо".

"Это также бывает в лесу"

"Думы? Должны были быть дубы, ну ничего, еще впереди полгода обучения. Успеют ничему не научиться, лишь бы здоровы были".

"Это видимо будущий Квентин Тарантино. Все он там правильно написал... Так было задумано".

"Ошибка в диктанте то не так страшно... Я тут на работе в журнале писала, что на объекте в наличии новые трубы и тоже ''б'' с ''п'' перепутала. Писала не под диктовку".

