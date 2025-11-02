'Дожились: дети сами вынуждены биться головой об стол'. Сеть разозлило сообщение мамы первоклассника из-за домашнего задания

Мама первоклассника Илона Козуб рассказала, как помогает делать домашнее задание своему сыну. Так, когда мальчик делал ошибки, то она говорила, что ничего страшного в этом нет и стоит их исправить, однако на третий раз первоклассник стал биться головой об стол и говорить, что мама ему только мешает.

В заметке в Тhreads Козуб отметила, что когда она училась в начальной школе и выполняла домашнее задание с мамой, то ошибки приходилось исправлять с помощью лезвия. В противном случае вырывались листки и нужно было переделывать задание.

"Вспоминаю себя в 1-м классе, пишем ДЗ с мамой. Одна ошибочка – мама берет лезвие и уже царапает ту проклятую букву. Еще одна – и уже вырывает листок. Потом могла пойти пополам тетрадь. 23 года спустя. Вчера делаю домашку со своим первоклашкой. Ошибка. Говорю: "Ничего страшного – исправляй". Вторая ошибка: "Ты учишься, все ок". Третья – ничего не говорю, киваю взглядом, чтобы продолжал. Сын лупится головой в стол и в истерике выдает: "Да ты мне только мешаешь!". Тадааам. Занавес. Такая она, лютая разница поколений", – написала мама первоклашки.

Украинцев возмутил такой случай и они отмечали, что парень должен сам выполнять домашние задания, а подобное воспитание приводит к тому, что дети не смогут справиться с собой во взрослом возрасте.

Комментарий:"Дожились, дети уже сами вынуждены биться головой в стол. Родители уже даже бить детей не хотят" собрал более тысячи лайков.

"Мы какое-то поколение терпил, от родителей терпели, теперь от детей терпим".

"А почему бы не дать возможность ребенку просто делать ошибки? Что произойдет если он их сделает? P.S. Домашние задания в первой четверти первого класса. Вы в курсе что они запрещены?"

"Я когда такое осознаю, возникает вопрос, что они будут делать в этом жестоком, несправедливом мире, когда вырастут? Да, нас миллениалов воспитывали жестко, но мы хоть как-то были подготовлены, что жизнь не сахар. Что будет с новыми поколениями? Надеюсь, мир изменится к лучшему, к моменту их зрелости".

