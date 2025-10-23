В Украине предложили доплачивать классным руководителям за выполнение домашних заданий с учениками

Украинская мама двух школьников и учительница Юлия Бовгиря предложила, чтобы дети делали домашнее задание с классным руководителем после уроков. Она отмечает, что лучше учеников оставлять в школе на час дольше и доплачивать педагогам за то, что они будут выполнять упражнения со школьниками.

Об этом Бовгиря написала в Тhreads. По ее словам, таким образом, дети будут отдыхать дома, иметь время на хобби, а родители не будут становиться "учителями" после работы. Кроме того, педагоги сразу видят, что ученик понял, а что нет.

"Я учительница и мама двух школьников. И меня до белого каления бесит делать с детьми домашнее задание. Хочу быть дома мамой, а не вторым учителем. И таких много. Решение есть: оставлять детей в школе на час дольше и делать д/з с классным руководителем. Родители бы за это даже доплачивали. В итоге дети отдыхают дома, имеют время на хобби; родители не превращаются в "учителей после работы"; учитель сразу видит, что ребенок понял, а что нет", – написала Бовгиря.

Украинцы разделились во взглядах. Так, некоторые из них говорили, что родители не обязаны делать домашнее задание с детьми, а могут только его проверить или помочь. Кроме того, не все учителя хотят после уроков дополнительно заниматься с учениками, ведь тоже хотят отдыхать.

"Поддерживаю систему, при которой ребенок учится выполнять задания самостоятельно, а не под наблюдением".

"Как маме мне бы хотелось не иметь никакого отношения к домашке. Как классному руководителю в прошлом – тоже. Учителям-предметникам платят за количество часов (уроков), они не должны находиться в школе после того, как их уроки на сегодня закончатся, а доплата за классное руководство слишком мизерная, чтобы брать на себя еще и домашнее школьников".

"Не поддерживаю идею, чтобы учитель в школе за деньги решал домашнее задание с детьми. Также не поддерживаю идею решать домашние задания за детей. Потому что если начнете это делать с первого класса, то будете это делать до 11. Со стороны родителей должен быть контроль. В том числе для того, чтобы понять, почему ребенок не может это решить, и направить к изучению конкретного материала".

"Отвечаю по собственному опыту. Такое выполнение д/з в школе не имеет смысла. Делают они его коллективно, вслух, не думая. 80% детей просто переписывают с доски или с голоса одного из учеников".

