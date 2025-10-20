'У вас должны быть претензии к себе'. Мама школьницы пожаловалась на домашнее задание по английскому языку в 3 классе и нарвалась на критику

Украинская мама третьеклассницы Елена с никнеймом alenamany5 пожаловалась на домашнее задание своей дочери по английскому языку. Женщина помогала ребенку делать упражнения в рабочей тетради, однако сетовала на то, что не может с ними справиться.

В заметке в TikTok мама школьницы отмечает, что не может сама выполнить упражнения, но еще и должна это как-то объяснять ребенку, который тоже не понимает задания, из-за чего получает двойки. Елена сетует на школьную программу и сложность заданий.

"Скажите, родители, вы англичане? Что вы можете это все сделать? Я не могу, например, я не знаю как его делает, а ей ставят двойки. Все по английскому, ни перевода, ничего. Как я должна с ребенком делать уроки? И как я ей должна донести эту бредятину, которую я сама не понимаю", – возмущается женщина.

В то же время в комментариях ее раскритиковали, отметив, что ребенок должен сам выполнять домашнее задание и слушать объяснения на уроках. Тогда как задача родителей только проверять выполнение домашней работы.

"Домашнее задание ребенок должен выполнять сам, для этого он должен слушать на уроке, ваша задача проверить наличие дз, выполнил ребенок или нет. А вы берете на себя полное выполнение.

"Вот вам 30+, вы не в состоянии составить слово grandmother из букв в самом простом тексте на странице, где все о семье. К учителю/программе/школе какие претензии? Так у вас должны быть претензии к себе, что вы не доучились элементарного и не можете сказать как будет дедушка/бабушка на английском".

Также нашлись и те, кто советовал нанять репетитора школьнице и указывал, что задания легкие и эти знания должна была бы иметь и сама женщина.

"Наймите ребенку репетитора и не позорьтесь. вы слово ride не могли составить? Что родители там еще с байком может делать? Это элементарный английский, который и вы бы должны были знать".

"Да во всем виноваты учителя. Дети на уроках играют, едят, пьют, делают все что угодно, но не слушают что учитель объясняет, а в конце виноват учитель".

