Кто такая 'Наталья Иванова'? Задание из учебника НУШ для 2 класса смутило маму школьника

Маму школьника Жанну Хому смутило задание из учебника Новой украинской школы авторства Александры Савченко, где нужно было выучить колыбельную по QR-коду. Так, при переходе загружается видео 11-летней давности, которое размещено на Youtube-канале "Наталья Иванова".

В заметке в Facebook женщина удивляется, почему это размещено в учебнике НУШ. В частности, по ее словам, именно редакция должна была позаботиться о том, какие ссылки и куда предоставляет, а не родители и учителя думать, что с этим делать.

"Ситуация с украинскими учебниками НУШ ужасная! Разучиваем с сыном колыбельную по QR-коду из учебника. Качество видео едва тянет на тройку (оно и не удивительно, видео 11 летней давности, ок – стараюсь относиться с пониманием, хотя получается не очень). Во-вторых, видео размещено на каком-то youtube канале "Наталья Иванова". Это что – официальный портал Новой украинской школы? Почему эта ссылка есть в учебнике? Ради любопытства заходим на канал – и ОВВА: танцы "барыня сударыня" уже в гаджете моего сына", – написала Хома.

Украинцы присоединились к обсуждению и поделились своими впечатлениями от учебников НУШ. В частности, они указывали на то, что в следующих классах программа будет еще сложнее, а в некоторых текстах вообще непонятные слова.

"Дальше будет интереснее, хорошо знаю, потому что моя дочь в 8-м классе (мы как раз первый набор в НУШ), до сих пор "получаем удовольствие" от программы НУШ".

"Я учитель, и разочарована учебниками, текстами и ссылками. Ехали,ехали,и в конце...."

"Там такие тексты на пересказ, что половину слов не понятных. Такое ощущение,что все для того, чтобы дети ничего не научились".

