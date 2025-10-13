'Почему после работы я должна выполнять с ребенком домашнее задание?' Сеть всколыхнула бурная дискуссия: что говорит закон Украины 'Об образовании'

В социальной сети TikTok возникла дискуссия из-за домашнего задания школьников, которое якобы должны выполнять родители вместе с детьми после работы. Так, психолог с никнеймом Your psyheia подчеркнула, что они не обязаны делать упражнения или что-то объяснять детям, а лишь контролировать этот процесс.

В заметке в TikTok психолог обратила внимание, что задача родителей проверять, делает ли ребенок домашку вообще. По ее словам, в большинстве случаев, взрослые даже не знают, что происходит в школьной жизни их детей.

"Ни один учитель не говорит вам о том, что вы должны прийти с работы и начать что-то объяснять своему ребенку. Делать с ним уроки или еще что-то такое. Нет. Вам говорят исключительно о том, что вы должны контролировать своего ребенка. Контролировать, как этот ребенок выполняет домашнее задание, и вообще выполняет ли он его. Поверьте, это не сложно. Откройте дневник и посмотрите, что было задано этому ребенку. Откройте параграф в учебнике перечитайте и задайте своему ребенку вопрос, который есть в конце параграфа и вам сразу станет понятно, выполнял ли ваш ребенок это задание или нет. Очень вероятно что не выполняли", – говорит психолог.

Она отмечает, что даже репетиторы дают домашнее заданием ученикам, ведь невозможно за один час качественно усвоить материал и натренировать навыки. В то же время, согласно законодательству, родители обязаны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению предусмотренных ею результатов обучения. Соответствующие требования зафиксированы в статье 55 Закона Украины "Об образовании".

Пользователи соцсети разделились во взглядах. Некоторые сетовали на учителей, ведь они не несут ответственность за плохую подготовку детей к экзаменам. В то же время, значительное количество украинцев указывало, что родители забывают о своих обязанностях и выдвигают слишком много требований педагогам.

"Почему, когда на другой работе ты что-то неверно сделал, то тебе штраф, или увольнение, а когда например ученик не сдал НМТ, то учителя не виноваты, это же их работа?!"

"Да уже привычно что в садике что в школе говорят вы сами должны учить своего ребенка а не мы. В годы моего обучения такого не было, нас учили в учебных заведениях. А сейчас все на родителей, учебные заведения – это просто время, где ребенок находится с няней, все".

"Родители даже не могут проконтролировать, чтобы у ребенка была тетрадь, запись в дневнике и учебник. На уроке половина детей без тетради, о чем дальше речь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео, как маленький школьник рыдает над домашним заданием, покорило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!