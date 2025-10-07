'А в телефоне сидеть целый день не трудно?' Видео, как маленький школьник рыдает над домашним заданием, покорило сеть

Мама украинского школьника Анна Лисная поделилась видео, где ее сын рыдает над домашним заданием. Сообщение покорило сеть, ведь большинство мам увидели в парне своих детей.

Под заметкой в TikTok украинцы сетовали на то, что современным детям не трудно сидеть в телефонах, однако у них возникают проблемы с обучением в школе. В то же время, значительное количество пользователей соцсети указывало на то, что домашнее задание нужно делать в школе.

"Я считаю, что дети должны все делать в школе, а домой приходить отдыхать".

"А в телефоне сидеть целый день не трудно".

Несмотря на это, некоторые из украинцев указывали на то, что большинство родителей сталкиваются с подобной ситуацией в начальной школе.

"Мой в первом классе так же выл, сейчас он уже в седьмом, но воет до сих пор".

"Ничто так не портит отношения между ребенком и родителями, как школа! Эти уроки – кошмар".

"Мы сегодня алфавит учили, то уже сын мечтает о другой маме и другом учителе".

Пользователи соцсети также говорили о том, что им жаль ребенка.

"Моя рыбка золотая! Не надо плакали, потому что сердце на куски у всех бабушек. Расти здоровым и счастливым".

"Так может ему помочь немножко, сделать перерыв? Обнять, успокоить, съесть вместе мороженого?"

"Не травмируйте своего ребенка, успокойте мальчика, его что-то волнует, иначе он бы не плакал".

