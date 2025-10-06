''Ни одного доброго слова и куча красного...'' Мама украинской школьницы показала в сети ее дневник и открыла ящик Пандоры

Мама украинской школьницы Ольга с никнеймом olgyssss показала в социальной сети Тһгеԁѕ дневник дочери. Женщина отметила, что две недели не заглядывала в него, а когда посмотрела то удивилась, сколько там было замечаний красной пастой, что девочка не готова к уроку, не имеет формы или ест на занятии.

В заметке мама ученицы отметила, что дочь даже подделывала ее подпись и предположила, что следующим шагом будут вырванные страницы. Замечания были написаны во все дни, кроме среды. Украинцы пошутили, что неделя у ребенка выдалась продуктивной, только в среду изменилось настроение.

"Продуктивная неделя получилась у дочери. Видно только в среду настроение было иное".

В то же время, пользователей соцсети возмутило наличие дневников у школьников вообще, ведь в большинстве случаев учителя там пишут только замечания, а это никак не будет мотивировать ребенка к обучению.

"Какой кринж эти наши дневники... Ни одного доброго слова, но куча красного и восклицательных знаков. Ни одного хорошего фидбека. Это просто ужас, по моему мнению. И эта долбаная школьная форма. Вот как именно этот дневник будет мотивировать ребенка? Жаль, что ничего не изменилось за 20 лет (с тех пор как я училась)".

"Моя мама очень редко смотрела дневник, надо было сделать подписи, ну я подделала, прям идеально на куче страниц ... Один раз мама увидела, и угадайте что? Избила до синьки и еще и каждую подпись перечеркнула и свою поставила. В будущем, как буду мамой, и если мой ребенок такое сделает, я ему ничего не сделаю, но попрошу на будущее давать мне самой, оценки не самое главное в жизни, по моему мнению".

"У меня в школе был такой же, как домашку не сделала то прогуливала, при том что ниже 8 у меня в табеле не было, а вот в медицинском колледже я прогуляла за 3 года всего 3 дня и то, мне нельзя было приходить из-за ветрянки. Потому что там мне было интересно".

Украинцы также указали на то, что с ребенком все нормально, ведь он не пропустил ни одного урока и ест на занятиях.

"В смысле? Пропущенных уроков – 0, на уроках ест. Все хорошо у ребенка. Обнимать, любить и поржать над поведением".

Кроме того, пользователи соцсети поделились своим опытом. Например, когда учительница просила не класть с собой большое яблоко, ведь школьник не успевал его съедать на перемене. Или же когда ребенок икал на уроке, а учительница долго думала, что написать и указала на поведение.

"Замечание от учительницы когда мой сын был в начальных классах: "Не давайте ребенку такое большое яблоко! Он не успевает его съесть на перемене, поэтому ест на уроке! Ваше "Ест на уроке!" напомнило. Да пусть ест, боже".

"Я когда-то начала икать на уроке, после этого учительница забрала дневник для замечания. Долго думала, что там написать, но обошлось просто: "Поведение!!!", думаю написать "икает на уроке" было бы очень странно".

