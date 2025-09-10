Обязаны ли ученики вести дневник в школе: разъяснение юриста

Использование школьных дневников учениками во время обучения имеет исключительно добровольный характер и не может быть требованием администрации или педагогов. Поэтому вести его дети могут по собственному или желанию родителей.

Об этом рассказала образовательный юрист Лилия Орел на своей странице в Facebook. По ее словам, такая позиция закреплена инструкцией по делопроизводству в школах, которую утвердило Министерство образования и науки Украины.

"В инструкции по делопроизводству в учреждениях общего среднего образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины от 25 июня 2018 года №676, в перечне обязательных документов отсутствует дневник ученика. Это означает, что дневник как в бумажной, так и в электронной форме не является обязательным документом. Его ведение может осуществляться только по желанию родителей и самих учеников. Таким образом, использование дневников в школах имеет исключительно добровольный характер и не может быть требованием администрации или педагогов", – отметила специалист.

Напомним, электронный дневник от "Единой школы", которым пользуются во многих школах, стал платным для родителей. После регистрации есть семь пробных дней, после этого ежемесячно надо платить по 48,99 грн. Такое нововведение вызвало волну возмущения.

Важно:

электронный дневник от государства "Мрия" остается бесплатным и для учителей, и для учеников, и для родителей;

электронный дневник "Единая школа" стал платным только для родителей (для учеников и учителей – бесплатно);

кроме "Мрии" и "Единой школы", есть еще более 10 компаний, которые разработали электронные дневники;

школа сама может выбирать, каким электронным дневником пользоваться.

