''Мы даем право выбора'': в ''Единой школе'' объяснили, почему за приложение для родителей нужно платить

Руководитель проекта "Единая школа" Кошевец Алексей обратился к администрациям школ и родителям с объяснениями по оплате электронных дневников для родителей. В частности, он подчеркнул, что это дополнительный сервис, который включает отчеты, общение с учителями в мессенджере, контроль домашних заданий и другие возможности.

В то же время для того, чтобы приложение было бесплатным для родителей, школа должна иметь лицензию с проектом, однако пользование браузерной версией остается бесплатным. Об этом Кошевец сообщил на официальной странице "Единой школы" в Telegram.

Если родители не хотят пользоваться приложением, то они должны в течение 7 бесплатных дней для создать дневник ребенка и настроить расписание. После этого необходимо отменить подписку и остаться в веб-версии или пользоваться детским приложением.

Таким образом, родители имеют право выбора, а школы – возможность и в дальнейшем работать бесплатно. В то же время такая модель позволит повысить качество сервиса для школ, выполнить все запланированные разработки, расширять функционал и внедрять новые решения, отметил Кошевец.

Напомним, электронный дневник от "Единой школы", которым пользуются во многих школах, стал платным для родителей. После регистрации есть семь пробных дней, после этого ежемесячно надо платить по 48,99 грн. Такое нововведение вызвало волну возмущения.

Важно:

электронный дневник от государства "Мрия" остается бесплатным и для учителей, и для учеников, и для родителей;

электронный дневник "Единая школа" стал платным только для родителей (для учеников и учителей – бесплатно);

кроме "Мрии" и "Единой школы", есть еще более 10 компаний, которые разработали электронные дневники;

школа сама может выбирать, каким электронным дневником пользоваться.

