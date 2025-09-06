40% украинских педагогов находятся в состоянии высокого стресса: что стало самым большим вызовом для учителей. Результаты исследования

40% украинских педагогов находятся в состоянии высокого стресса. Ключевым вызовом стало несоответствие между желанием реализации цели и материальными условиями.

Такие данные сообщили авторы исследования AgileBrain. По их словам, именно материальная сфера и потеря ресурса стала наиболее атуализированной потребностью. Мониторинг проводился среди педагогов, владельцев и топ-менеджеров бизнеса, государственных управленцев и спортсменов.

В целом уровень стресса выбранных групп соответствует среднему мировому показателю. Авторы исследования утверждают, что полномасштабная война его не повышает, а меняет природу.

"Наибольшую нагрузку испытывают владельцы частного бизнеса: 41% из них находятся в состоянии высокого стресса, ведь вынуждены работать под давлением ответственности и одновременно стремятся к признанию и влиянию. Едва ли не на том же уровне находятся педагоги — 40% из них живут в постоянном напряжении из-за ограниченных ресурсов и потребности в финансовой стабильности, что делает эту сферу одной из самых истощенных", – отмечается в исследовании.

Так, материальные потребности педагогов ограничивают стремление к цели, вдохновение размещается рядом с усталостью, наблюдается высокий уровень стресса и эмоционального выгорания из-за специфики деятельности, а также максимальная потеря ресурса.

