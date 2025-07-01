Обнаружен простой способ борьбы с выгоранием учителей: у педагогов освободится 6 часов в неделю

Инструменты искусственного интеллекта меняют профессию учителя. Преподаватели используют их для написания тестов и рабочих листов, разработки уроков, помощи с оценкой и уменьшения бумажной работы.

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Большинство из педагогов говорят о том, что современные технологии освободили их время, и таким образом они улучшили свою работу. Исследование, проведенное в США, подтверждает эту информацию и показывает, что респонденты, которые еженедельно используют ИИ, экономят около шести часов в неделю, пишет NYPost.

По словам консультанта по исследованиям компании Gallup Андреа Малек Эш, это свидетельствует о том, что эта технология может помочь уменьшить выгорание учителей.

"Искусственный интеллект изменил то, как я преподаю. Он также изменил мои выходные и обеспечил мне лучший баланс между работой и личной жизнью", – поделилась собственным опытом учительница обществоведения в старшей школе Мэри Маккарти. Она использует инструменты ИИ для помощи с планами уроков и другими задачами.

Когда использование искусственного интеллекта только начинало набирать обороты, немалое количество учителей было за то, чтобы запретить его. Ведь все беспокоились из-за того, что его использованием будут злоупотреблять ученики и это снизит способность подростков критически и самостоятельно мыслить или проявлять настойчивость при решении проблем.

Однако, сейчас они выяснили, что одним из преимуществ, которое учителя видят в более глубоком ознакомлении с искусственным интеллектом, является способность выявлять, когда ученики чрезмерно его используют.

По мнению учителя английского языка средней школы Колорадо Даррена Баркетта, признаками того, что задания написаны с помощью инструментов искусственного интеллекта, является отсутствие грамматических ошибок и сложных фраз в письме.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в США появились школы, где преподает искусственный интеллект.

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