12-летний вундеркинд из Южной Кореи поступает в Оксфордский университет: парень самостоятельно готовится к экзаменам

12-летний Бек Ган Хён, который имеет IQ 204, рассказал, что подал документы для поступления в Оксфордский университет в Великобритании. Полтора года парень самостоятельно готовился к обучению за рубежом по международной программе. Он имеет оценку "А" по всем четырем предметам: математика, высшая математика, физика и химия.

Вундеркинд также сам оценил себя и отметил, что его оценки входят в 1% лучших, информирует Сһоѕun. Сейчас подросток готовится к тесту по математике – вступительного экзамена на факультет компьютерных наук Оксфорда. По его словам, он постоянно набирает 98 из 100 баллов на предыдущих экзаменационных работах.

Несмотря на способности Хьона, его возраст стал препятствием в процессе подачи заявки, ведь система приема в университеты не позволяет регистрацию лицам в возрасте до 13 лет. Однако парень не растерялся и лично связался со Службой приема в университеты и колледжи (UCAS) и приемной комиссией Оксфорда, которые приняли заявку парня и сейчас решают предоставлять ли ему необходимое удостоверение.

Вундеркинд отметил, если ему предоставят возможность, то экзамены он будет сдавать в октябре и продолжит свое участие в конкурсе до объявления кандидатов, прошедших испытания.

"Я учился в частном институте только два месяца, а остальные год и 4 месяца готовился самостоятельно", – сказал Хён и упомянул о своем желании поделиться советами со сверстниками, которые готовятся к обучению за рубежом.

Известно, что парень пропускал классы в начальной и средней школе и поступил в Сеульскую научную старшую школу в 2023 году, но отказался от обучения после одного семестра.

