Самый молодой студент Великобритании: кто такой Элиас Ким, который поступил в колледж в 14 лет

14-летний вундеркинд Элиас Ким стал самым молодым студентом Имперского колледжа Лондона, где учатся его старшие сестры. Парень выбрал обучение на факультете биомедицинской инженерии.

Об этом сообщило медиа What's The Jam. Студент получил самые высокие оценки на экзаменах GCSE и A-Level (выпускные экзамены из средней школы), обогнав в учебе даже свою сестру Ариэль, которая в 11 лет также сдала GCSE с отличными результатами.

Ким растет в семье преподавателей. Его мать обучает математике, языкам и музыке, а отец – старший преподаватель механической и аэрокосмической инженерии. Именно благодаря поддержке родителей и собственному таланту он достиг успехов в учебе.

Несмотря на свои способности, парень остается обычным подростком, который играет в Minecraft и Roblox, читает комиксы и занимается шахматами. Сначала он мечтал изучать медицину, но из-за возраста пока выбрал биомедицинскую инженерию.

В Имперском колледже отметили, что впервые приняли студента младше 16 лет, и если Элиас проявит себя, учебное заведение готово открывать двери и другим юным гениям.

