Школьник из США стал самым молодым мотивационным спикером в мире: первую речь он произнес в 3 года. Фото и видео

11-летний американский школьник Калеб Стюарт стал самым молодым мотивационным спикером и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Парень в возрасте трех лет 307 дней провозгласил свою первую речь о важности веры в себя.

Видео дня

Сейчас парень продолжает выступать перед школами, церквями и лидерами общин. Так, Стюарт рассказывает от больших мечтаний и веры в себя до важности грамотности и свободного чтения, сообщает официальный сайт Guinness World Records.

Со второй речью парень выступал в одной из средних школ на мероприятии по подготовке учителей. Рекордсмен стоял на столе и рассказывал о преимуществах чтения и большой мечты. Видео речи стало вирусным.

Миссия Стюарта остается неизменной: поощрять детей читать, иметь уверенность в своих способностях и упорно работать над достижением своих целей.

"Найди то, что у тебя хорошо получается, и упорно работай над этим", – рассказывает школьник.

Он пишет свои собственные речи, выбирая тему, разбивая свои мысли на части, а затем складывая их вместе для изучения. Его ключевые рекомендации для отличной речи: "Будьте уверены, будьте спокойны, а если вы ошибетесь, продолжайте. Говорите громко и четко".

Сам Стюарт читает при любой возможности. Когда ему было семь лет, прочитав статью, в которой освещался низкий уровень чтения среди современных детей, он решил, что хочет помочь им улучшить свои навыки. Поэтому он основал Библиотеку открытий мастера Калеба - временную некоммерческую библиотеку, через которую он передает книги из своей личной коллекции вместе с другими учебными материалами детям в своей общине.

Когда мальчик вырастет, он мечтает работать в образовании, быть учителем, а также мотивационным спикером и тренером по чтению. Его цель – основать собственную школу, чтобы помогать другим детям. Когда-нибудь он надеется выступить на большом спортивном стадионе во время шоу в перерыве.

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