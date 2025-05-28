Самый молодой ученый. Двухлетний мальчик из Британии установил рекорд по уровню IQ: как выглядит вундеркинд

Мальчик из Великобритании Джозеф Гаррис-Биртилл установил рекорд по уровню IQ в возрасте 2 лет и 182 дней и был принят в состав организации Mensa. Для того, чтобы попасть в этот эксклюзивный клуб нужно иметь IQ не менее 132.

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Маленький вундеркинд умеет читать вслух, считать до 10 на пяти языках, а также считать в прямом и обратном порядке до 100. Кроме того, он изучает азбуку Морзе, знает греческий алфавит и заинтересовался периодической таблицей, информирует Daily Star.

Свое первое слово малыш сказал в семь месяцев, а впервые перевернулся в пять недель. Свою первую книгу Джозеф прочитал в год и девять месяцев.

Вундеркинд победил американку Ислу Макнабб, которой было 2 года и 195 дней, когда она присоединилась к Mensa.

Родители мальчика работают в академических кругах. Они искали дополнительную поддержку для талантливых детей, поэтому обратились в Mensa.

Мама рассказала, что он всегда был любознательным и невероятно решительным в своих действиях. Увлекается изучением шахмат, новых слов и концепций с которыми он раньше не сталкивался.

Родители надеются, что история Джосефа привлечет внимание к потребностям одаренной молодежи. Ведь, по их словам, одаренным детям трудно вливаться в обычное окружение.

"Но каждому требуется соответствующее стимулирование и понимание в течение всей жизни, и, к сожалению, уникальные таланты способных учеников могут быть подавлены давлением, связанным с необходимостью вписаться в среду, которая просто не была должным образом разработана для них", – отмечают родители.

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