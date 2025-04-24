Педагоги отказывались с ним работать, а он победил на 40 олимпиадах: как мальчик с аутизмом стал лучшим учеником Ивано-Франковска

Школьник Александр Малинин, который имеет расстройство нейроразвития – аутизм, стал лучшим учеником Ивано-Франковска в 2025 году. В три года он учил арабский, умел читать и знал всех динозавров. А сейчас в его табеле 11 баллов только по физкультуре, по всем остальным предметам – 12. Одно из самых любимых занятий парня – участие в конкурсах и олимпиадах.

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Несмотря на то, что с Малининым отказались работать учителя в первой школе, парень победил почти в 40 олимпиадах, передают Вісті. Сейчас школьник учится в лицее и мечтает сделать научное открытие, которое внесет большой вклад в мир и сделает новый шаг в истории человечества.

"Это олимпиады были по разным предметам, разным профилям. Как гуманитарные предметы, так и информационные и математические", – делится Малинин.

По словам отца Александра Малинина, аутизм не помешал получению знаний. Напротив, мальчик проявлял интерес ко всему – читал, рисовал, лепил и учился.

"Родители всегда стимулировали меня хорошо учиться, чтобы получить какой-то результат в жизни. Я сначала по некоторым предметам, которые изучались в первом классе, сомневался, что что-то понадобится мне в жизни, но оказывается, именно этот стимул, который мне дали с первых классов родители и первая учительница, то я безгранично им благодарен", – добавил парень.

Учительница физики и классная руководительница Надежда Стасюк говорит, что таких учеников единицы и их нужно беречь.

"Всегда было к каждому предмету, в данном случае к физике, которую я сначала преподавала, то энтузиамза было очень много. Это было увлечение, безграничное количество проработанных задач, даже тех, которых учитель не задавал. Таких единицы и их надо беречь и ценить", – сказала педагог.

В настоящее время лучший ученик готовится к сдаче Национального мультипредметного теста и мечтает учиться по специальности биоинженерия.

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