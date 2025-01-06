Девятиклассница из Черкасс победила на международных конкурсах по собственному исследованию. Видео

Девятиклассница Вероника Подакина из Черкасс разработала бионическое устройство и сравнила его прочность и легкость с изготовленным человеком – антропогенным. Со своим исследованием школьница получила золотые медали на международных конкурсах – в октябре прошлого года в Хорватии и в декабре в Тайване.

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Девушка в интервью "Суспільному" рассказала, что бионические модели печатают на 3D-принтере в специальной лаборатории. Свою научную деятельность Подакина начала год назад, когда представила первый проект на всеукраинский этап конкурса научных работ Малой академии наук. Тогда она заняла второе место.

"Тема моей работы – повышение уровня прочности инженерных конструкций из-за применения бионических концепций. Мы модифицировали разные конструкции, разрабатывали, использовали искусственный интеллект. Все это было для меня в новинку, я впервые печатала на 3D-принтере, создавала 3D-модели. Это было очень интересно и несмотря на то, что это было и очень утомительно, потому что и школьная программа давила, я все равно работала и у меня было желание работать", – рассказала школьница.

Свои исследовательские материалы девушка презентовала в Хорватии и Тайване, где добыла золото. Кроме того, она молодая участница третьего этапа конкурса научных работ Малой академии наук. В этом этапе конкурса приняли участие 42 учеников, из них 30 получили призовые места.

Научный руководитель ученицы, заведующий кафедрой приборостроения Черкасского государственного технологического университета Максим Бондаренко рассказал, что ее интересуют исследования, которые помогут создавать биопротезы, совместимые с человеческими и животными организмами, а также наиболее прочные инженерные конструкции.

"Бионика – это действительно развитие всей инженерии человечества. Я думаю, что по пальцам можно перечислить те инженерные изделия, которые создало человечество, не применяя бионические или природные принципы", – поделился ученый.

Девушка и дальше продолжает размышлять над новыми идеями, ведь уверена, что в будущем ее исследования помогут усовершенствовать систему протезирования.

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