Школьница из Украины победила на крупнейшей выставке Азии: что известно о ее научном исследовании

Ученица 11 класса София Липкевич получила первое место и получила золотую медаль на крупнейшей в Азии международной выставке изобретений и дизайна KIDE (Kaohsiung International Invention and Design Expo). Школьница представила исследование технологии получения и применения термохромных микрокомпозитов.

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Об этом сообщил глава Шептицкой районной государственной администрации Андрей Дяченко в Facebook. Он поздравил девушку с победой и отметил, что будущее науки в надежных руках, а это выдающийся результат.

София – ученица 11 класса Радеховской специализированной школы с углубленным изучением иностранного языка, действительная член отделения физики и астрономии (секция прикладная физика) Львовской областной Малой Академии наук.

Научный руководитель Липкевич – Черный Юрий Владимирович, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией ядерной физики кафедры физики твердого тела Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Всего к научному мероприятию присоединились около 500 изобретателей из более чем 30 стран мира, среди которых 15 учеников из Украины, в том числе двое из Львовской областной МАН.

Известно, что София раннее получила серебряную награду на Международной олимпиаде по поиску решений, связанных с изменением климата.

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