Лучший среди 135 умников. Школьник из Кривого Рога победил на чемпионате мира по ментальной арифметике
Семиклассник Макар Литвяк из Кривого Рога получил звание чемпиона мира по ментальной арифметике. Международная олимпиада проходила в Турции в городе Анталия.
Всего в соревнованиях принимали участие 135 детей из 16 стран мира. Криворожская команда показала лучшие результаты среди всех школьников, сообщается на официальной странице Долгинцевского района Кривого Рога в Facebook.
"Вообще наша криворожская команда показала самые крутые результаты и среди украинцев и среди иностранцев", – говорится в сообщении.
Напомним, украинские ученицы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике (EGMO), проходившей в Грузии. Три школьницы – Евгения Франкевич из Львова, Марина Спектрова из Харькова и Алиса Потемкина из Киева получили золотые медали. А Екатерина Сидоренко из столицы получила серебряную награду.
Кроме того, наши школьники завоевали 46 наград на крупнейшем в мире конкурсе проектов экологического направления – GENIUS Olympiad. Участников лично на вокзале встретил министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник пообщался с учениками и поздравил с достижениями.
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