Украинские школьницы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике. Фото

Украинские ученицы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике (EGMO), проходившей в Грузии. Три школьницы – Евгения Франкевич из Львова, Марина Спектрова из Харькова и Алиса Потемкина из Киева получили золотые медали. А Екатерина Сидоренко из столицы получила серебряную награду.

Об этом пишет Новая украинская школа. Турнир проходил с 11 по 17 апреля 2024 года в городе Цхалтубо. В олимпиаде этого года приняли участие 212 участниц, представлявших 54 команды.

Руководителями украинской команды были Рублев Богдан, Андрей Аникушин, Алина Гарбузова, Екатерина Дудко.

Известно, что львовянка Евгения Франкевич принимает участие в олимпиаде уже в третий раз. В предыдущие годы школьница получала серебряные награды. Марина Спектрова в 2023 году на этом же турнире завоевала серебряную медаль.

Напомним, в 2024 году всеукраинские олимпиады пройдут в разных форматах в связи с полномасштабной войной России против Украины. В частности, очно состоятся соревнования по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике химии.

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