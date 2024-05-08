Украинские школьницы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике. Фото

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Украинские школьницы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике. Фото

Украинские ученицы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике (EGMO), проходившей в Грузии. Три школьницы – Евгения Франкевич из Львова, Марина Спектрова из Харькова и Алиса Потемкина из Киева получили золотые медали. А Екатерина Сидоренко из столицы получила серебряную награду.

Об этом пишет Новая украинская школа. Турнир проходил с 11 по 17 апреля 2024 года в городе Цхалтубо. В олимпиаде этого года приняли участие 212 участниц, представлявших 54 команды.

Руководителями украинской команды были Рублев Богдан, Андрей Аникушин, Алина Гарбузова, Екатерина Дудко.

Украинские школьницы победили на Европейской девичьей олимпиаде по математике. Фото

Известно, что львовянка Евгения Франкевич принимает участие в олимпиаде уже в третий раз. В предыдущие годы школьница получала серебряные награды. Марина Спектрова в 2023 году на этом же турнире завоевала серебряную медаль.

Напомним, в 2024 году всеукраинские олимпиады пройдут в разных форматах в связи с полномасштабной войной России против Украины. В частности, очно состоятся соревнования по астрономии, биологии, болгарскому языку и литературе, географии, информатике, информационным технологиям, истории, математике, правоведению, румынскому языку и литературе, словацкому языку и литературе, венгерскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, физике химии.

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