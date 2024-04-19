Украинская учительница предложила отменить похвальные письма в начальной школе: награды нужно давать всем

Украинская учительница начальных классов Татьяна Гребенюк предложила отменить похвальные письма в младшей школе. В то же время педагог предлагает давать награды всем детям. По ее мнению, это не отвечает взглядам реформы Новой украинской школы, ведь информация об оценивании и успехах в учебе должна быть конфиденциальной. Награждая отдельных детей, их публично разделяют на группы.

Об этом Гребенюк написала в Facebook. Учитель также подчеркнула, что в документе, в частности, речь идет не об уровне успешности, а о баллах, которых в начальной школе уже давно нет. Если же похвальные письма отменить, все дети смогут получать дипломы об окончании класса, отличия, медали, а результаты учебной деятельности останутся конфиденциальными.

"Поскольку информация об оценке, об успехах в обучении в НУШ является конфиденциальной, то, наградив отдельных учеников похвальными письмами, мы будто распределяем детей на группы: тех, кто хорошо учится и тех, которые не смогли завершить начальный год, получив с каждого ожидаемого результата высокий уровень. Обратите также внимание, что в Положении о похвальном письме пишет даже не о высоком уровне с каждого ожидаемого результата, а о баллах (10,11,12), которых в начальной школе уже нет давно", – отмечает педагог.

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Еще Гребенюк обратила внимание, что в Положении о похвальном письме говорится именно о даровании хотя бы в одном виде учебной деятельности и награды за индивидуальные достижения. По словам учительницы, говорится не об оценивании результатов обучения.

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