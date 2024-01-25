Дают ли золота или серебра медали преимущества при поступлении в вуз: объяснение Горбачева

Золотая или серебряная медали не дают преимущества при поступлении в вуз. Об этом напомнил образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

По его словам, получение таких наград служит моральным поощрением для школьников и публичным "самоутверждением" для родителей. Об этом образовательный омбудсмен отметил в Facebook. Он добавил, что наличие медалей влияет только на поступление в заведение профессионального или профессионально-технического образования.

"Получение медали не предоставляет абитуриенту особых преимуществ при поступлении. Это служит для них моральным поощрением. В то же время для некоторых родителей медали – это публичное самоутверждение родителей через успехи ребенка, а для некоторых руководителей, управлений образования – самоутверждение" и авторитет школы вроде "чем больше медалей – тем выше признание", как в советские времена", – говорится в тексте сообщения.

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По его словам, наличие медали не всегда подтверждалось результатами внешнего независимого оценивания или Национального мультипредметного теста. Таким образом стали возникать неоднозначности предоставления преимуществ поступающим, имевшим такие награды.

Горбачев отметил, несмотря на то, что медали сейчас не дают преимуществ при поступлении в вузы, государство продолжает тратить деньги на их выпуск. Он призвал к дискуссии граждан, чтобы понять действительно ли эти награды нужны или все же это "наследие совка". Образовательный омбудсмен также рассказал, что в 2023 году государство потратило 1,8 млн грн на закупку 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году – 1,77 млн грн на закупку 20,6 тыс. медалей.

Почти все пользователи соцсети выразили свое мнение, что медали не нужны школьникам, ведь не дают никаких преимуществ:

"Эти медали сейчас нигде не учитываются, как и красные дипломы. Зачем трясти воду?"

"По моему мнению, ни знаки отличия, ни медали, ни средний балл свидетельства не должны приниматься во внимание при поступлении в ВУЗы. Только только результаты ВНО. Даже льготы при этом не надо учитывать. Льготы надо оставить для получения стипендий (социальных). Медали вообще надо отменить. Это уже пережиток. Для морального поощрения достаточно похвальных писем или грамот".

"Кто бы принял такое решение, и наконец все эти знаки отменил! Вступление только через ВНО".

"Отмените наконец уже эти остатки совка. Без подтверждения из-за ВНО за последние несколько лет это настолько обесценилось, что иногда кроме саркастической улыбки медали не вызывают ничего".

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