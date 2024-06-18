Украинские школьники получили 46 наград на престижном конкурсе в США: Лисовой лично встречал их из поезда. Фото

Украинские школьники завоевали 46 наград на крупнейшем в мире конкурсе проектов экологического направления – GENIUS Olympiad. Участников лично на вокзале встретил министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник пообщался с учениками и поздравил с достижениями.

Глава МОН на официальной странице в Facebook сообщил, что всего для участия в конкурсе поехал 51 школьник из 14 областей Украины. Олимпиада проходила 10-14 июня в Рочестерском технологическом институте, в ней принимали участие ученики 8-11 из 67 стран мира.

"Встречали Genius-Express на киевском вокзале. Этим поездом наши украинские школьники возвращались с состоявшейся в США GENIUS Olympiad. Фактически это самый большой в мире конкурс экологических инициатив среди учеников 8-11 классов", – написал Лисовой.

"Наши окольные пути привезли оттуда 46 наград, среди которых 10 золотых медалей. Еще раз поздравляю каждого и каждую с достижениями. Вы – огонь! Но круче наград того, что в этом году Украину на олимпиаде представлял 51 человек. Школьники и школьницы из 14 областей" , – добавил министр образования.

Кроме золотых наград подростки получили 15 серебряных, 9 бронзовых, 11 почетных и 1 гран-при.

Школьники соревновались в следующих номинациях:

робототехника

короткометражный фильм

наука

программирование

креативное письмо

искусство

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