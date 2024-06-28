12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Анастасия Какун
Моя Школа
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12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Выпускники Ивано-Франковского лицея имени Николая Сабата сдали Национальный мультипредметный тест на 200 баллов. Одиннадцатиклассница Юлия Купчинская получила самый высокий результат из трех предметов.

Лучше всего соискатели образования справились с экзаменом по математике. Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в Facebook, опубликовав достижения лицеистов.

Юлия Купчинская сдала НМТ на 200 баллов по трем предметам: украинскому языку, истории Украины и английскому языку.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Александр Лисовский получил высокие результаты по украинскому языку и математике.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Роман Гайдей получил 200 баллов по математике.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

София-Мария Кравчук сдала тест по английскому языку на самый высокий балл.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Петр Кривенко сдал НМТ по математике на 200 баллов.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Олесь Мелинишин получил 200 баллов по математике.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Карина Мельник прошла тестирование по украинскому языку на лучшем уровне.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Диана Мороз сдала тест по английскому языку на 200 баллов.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Святослав Попадинец получил 200 баллов по украинскому языку.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Боженая Ярицкая сдала экзамен по украинскому языку на самый высокий балл.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Милена Еркович получила 200 баллов по математике.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Ярослава-Иванна Зорий сдала НМТ по математике на 200 баллов.

12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

"Лицей им. Николая Сабата гордится своими выпускниками, которые показали самые высокие результаты в НМТ", – говорится в сообщении.

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