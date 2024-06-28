12 учеников лицея в Ивано-Франковске сдали НМТ на 200 баллов: одна выпускница получила максимум из трех предметов

Выпускники Ивано-Франковского лицея имени Николая Сабата сдали Национальный мультипредметный тест на 200 баллов. Одиннадцатиклассница Юлия Купчинская получила самый высокий результат из трех предметов.

Лучше всего соискатели образования справились с экзаменом по математике. Об этом учебное заведение сообщило на своей странице в Facebook, опубликовав достижения лицеистов.

Юлия Купчинская сдала НМТ на 200 баллов по трем предметам: украинскому языку, истории Украины и английскому языку.

Александр Лисовский получил высокие результаты по украинскому языку и математике.

Роман Гайдей получил 200 баллов по математике.

София-Мария Кравчук сдала тест по английскому языку на самый высокий балл.

Петр Кривенко сдал НМТ по математике на 200 баллов.

Олесь Мелинишин получил 200 баллов по математике.

Карина Мельник прошла тестирование по украинскому языку на лучшем уровне.

Диана Мороз сдала тест по английскому языку на 200 баллов.

Святослав Попадинец получил 200 баллов по украинскому языку.

Боженая Ярицкая сдала экзамен по украинскому языку на самый высокий балл.

Милена Еркович получила 200 баллов по математике.

Ярослава-Иванна Зорий сдала НМТ по математике на 200 баллов.

"Лицей им. Николая Сабата гордится своими выпускниками, которые показали самые высокие результаты в НМТ", – говорится в сообщении.

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