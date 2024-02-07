Выпускники школ в Житомирской области получат премии: кому светит помощь размером от 3 до 10 тысяч гривен

В Станишевской общине Житомирской области выпускники 9 и 11 классов смогут получать денежные вознаграждения за успехи в учебе. В частности, премирование предусмотрено для тех школьников, которые будут иметь медали, свидетельство с отличием по итогам обучения или результат на Национальном мультипредметном тесте хотя бы по одному предмету не менее 180 баллов.

Об этом рассказал сельский председатель Юрий Матвийчук в интервью "Суспільному". Он отметил, что ученики смогут получать от 3 до 10 тысяч гривен, в зависимости от своих достижений. Таким образом, в общине планируют поощрять школьников лучше учиться.

В документе Станишевского сельского совета указаны следующие условия получения одноразового премирования:

для выпускников 11 классов, награжденных Золотой и Серебряной медалями – 10000 и 8000 гривен соответственно;

для школьников, сдавших внешнее независимое оценивание или НМТ на 180-200 баллов – вознаграждение 3000 гривен за каждый отдельный результат;

для выпускников 9 классов, получивших свидетельство с отличием – премия 5000 гривен.

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"В этом году будет общее празднование выпускников. У нас три лицея, и одиннадцатиклассники решили, что мы будем централизованно проводить празднования наших выпускников. Мы решили стимулировать выпускников, и не только 11 классов, но и 9. Нам нужны специалисты. Хотя мы и не отдаленная община, находимся возле Житомира, но у нас есть большая потребность в специалистах разных категорий. Хочется, чтобы наши выпускники получали высшее образование и затем возвращались и находили рабочие места в своей общине", – сказал Матвийчук.

Он добавил, что это премирование приурочено к последним звонкам, однако в этом году его решили увеличить, ведь сейчас 2000 гривен недостаточно.

По словам сельского головы, в общине последние пять лет отмечают лучших учеников за достижения в образовании, культуре и спорте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что выпускники вузов в Одессе, которые пойдут работать в школы и сады, будут получать премию 3000 грн.

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