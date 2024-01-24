Выпускники вузов в Одессе, которые пойдут работать в школы и сады, будут получать премию 3000 грн

Власти Одессы решили поддержать выпускников педагогических университетов и привлечь их к работе в школах и садах. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что молодые учителя, которые сразу после получения диплома пойдут работать в учебные заведения, будут получать премию в размере 3000 гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте Одесского городского совета. Там отметили, что сейчас в городе нуждаются в сотне педагогических специалистов.

"Если вы заканчиваете обучение в педагогическом заведении высшего образования или как молодой специалист уже работаете в школе или садике, рассчитывайте на эту доплату", – сказал Труханов.

Напомним, по результатам исследования PISA-2022 в Украине возросла нехватка учителей школ на 10%. Процент брака педагогических работников увеличился с 20% до 30% по сравнению с 2018 годом. Однако в отчете отмечено, что в Украине, как и в других странах организации экономического сотрудничества и развития, недостаток работников образования более распространено, чем несоответствующая или низкая квалификация педагогов.

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