12% выпускников не сдали НМТ: украинцы забили тревогу из-за неутешительных данных и предупредили МОН о последствиях

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году не сдали 12% участников. Они не смогли преодолеть минимальный порог в 100 баллов. Таких поступающих около 25 тысяч.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал в эфире телемарафона Единые новости. По его словам, те абитуриенты, которые не достигли необходимого результата на НМТ, могут поступить в колледжи. Он подчеркнул, что это будет удачным решением, ведь рынок труда нуждается в выпускниках колледжей.

"Если мы имеем более сознательного абитуриента, то это лучше и для самого абитуриента, и для студента, и для системы высшего образования в целом", – отметил Винницкий.

В то же время, народный депутат Украины Тарас Батенко подчеркнул, что это тревожный знак, ведь система образования теряет выпускников. В частности, он также обратил внимание и на то, что НМТ в этом году составляло на 26% меньше поступающих, а это примерно 75 тысяч. Чиновник указал на возможные причины, в частности то, что молодежь не видит будущего в украинском образовании, поэтому после окончания школы выезжают за границу и не возвращаются. По его словам, отсутствие системной политики в сфере образования только углубляет кризис.

Украинцы выразили свое беспокойство по этой теме и указали, что проблемы в образовании высветила и война.

"Война углубила и ярко осветила тотальную стагнацию общественной системы в Украине, катастрофическое положение многих сфер жизни (и как следствие – образовательной сферы) выталкивает на чужбину не только молодежь, так спасается много людей от невыносимой реальности".

"Это логическое следствие провала реформ в среднем образовании".

"Образование здесь уже давно никому не нужно".

"Нет упоминания о школе. Позакрывали. Реформы не продумали. Молодежь не идет. А пенсионеров все равно выгоняют. Оттуда все уходит!"

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