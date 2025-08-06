Названа самая популярная специальность среди поступающих-2025

Самой популярной специальностью среди поступающих 2025 года стал менеджмент. Это направление уже несколько лет держит позицию безоговорочного лидера, что имеет тревожную тенденцию.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, говорится на официальном сайте Верховной Рады. Также в список первых входят психология, филология, право, маркетинг, экономика, компьютерные науки и кибербезопасность.

В то же время, критически важные для восстановления страны инженерные и естественные специальности пользуются значительно более низким спросом. В частности, на биологию поступило 2 тысячи заявлений, химию – почти 900, физику – 600, математику – чуть больше тысячи.

Среди университетов лидирует Львовский национальный университет имени Ивана Франко. В учреждение высшего образования поступило наибольшее количество заявлений – 44 тысячи. Далее в рейтинге – Национальный университет "Львовская политехника", Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" и Государственный торгово-экономический университет. По словам Бабака, в этом году не сформировалось одного "центра притяжения", ведь выбирают как столичные, так и региональные заведения.

"Было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из них около 800 тысяч – на бакалавриат. Это даже больше, чем в прошлом году. То есть спада заинтересованности к обучению в украинских ЗВО не видим. Наоборот, вступительная кампания активная", – отметил чиновник.

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