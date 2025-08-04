Анализ НМТ–2025 опроверг главный миф об украинских выпускниках: что показала статистика

В Украине в 2025 году национальный мультипредметный тест сдавали 289 612 абитуриентов. Это на 6 242 участника больше, чем в 2024 году. В учреждения высшего образования было подано более 1 миллиона 138 тысяч заявлений, из них около 800 тысяч – на бакалавриат. Такие результаты показали активность вступительной кампании и опровергли миф о том, что украинские абитуриенты массово выезжают за границу. Показатели интереса к обучению в украинских университетах оказались больше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Он рассказал, что на 200 баллов хотя бы один предмет написали 3 068 участников (1,05%), в том числе, 184 – за рубежом. Два предмета на 200 баллов сдали – 252 поступающих (14 за рубежом). Три предмета – 31 участник (только в Украине).

Предметом-лидером, за который нынешние абитуриенты получили больше всего 200 баллов оказалась математика. На самую высокую, из возможных, оценку (200 баллов) ее сдали 1 177 участников. Второе место занимает английский язык – 792 поступающих. Третье – за украинским – по этому предмету 200 баллов получили 659 участников.

Не сдали:

математику – 11,5% поступающих,

физику – 10 %,

химию – 6 % (на 2% меньше, чем в прошлом году),

французский язык – 4 %.

"Миф, что НМТ "становится барьером" для будущих талантливых специалистов по литературе, биологии, истории, потому что их заставляют сдавать математику, не подтверждается. Конечно, есть корреляция, когда математику не сдают абитуриенты, которые довольно успешно сдали другие предметы. Но их количество не превышает десяти участников. Есть один уникальный случай, когда участник наоборот, историю Украины не сдал, а математику сдал в диапазоне 191-200 баллов. Но будем честными: такой случай один на всю страну", – написал Бабак.

Также он отметил, что существенной разницы в результатах экзамена у поступающих из прифронтовых регионов и "более спокойных" нет. Что развенчивает миф, что прифронтовые регионы значительно хуже сдают НМТ.

Киев, Львовская область, а также заграница среди лидеров как в категориях 150+ баллов, так и в категории 170+, то есть абсолютных отличников. Результаты по истории нехарактерны: количество тех, кто получил 150+, выше в Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях, чем за рубежом.

Английский знают лучше те, кто выехал за границу: 56% получили балл выше 150.

По результатам по химии среди лидеров остается – Волынская область, которая опередила и Киев, и Львов, и заграницу. 43,81% там получили 150+ баллов, а 13,33% – 170+.

На первом месте по популярности среди поступающих специальность менеджмент, далее следуют психология, филология, право, маркетинг. После них размещаются экономика, компьютерные науки, среднее образование, инженеры программного обеспечения, кибербезопасность и защита информации.

На эти специальности поступило от 21 до 71 тысячи заявлений. В то же время, Бабак отметил, что инженерные специальности, критически необходимые для восстановления, пользуются гораздо меньшей популярностью.

На биологию было около 2 тысяч заявлений, химию – почти 900, физику – 600, математику – чуть больше тысячи. Высокий спрос на агрономию – более 9 тыс. заявлений и правоохранительную деятельность – 13 тысяч.

Средний проходной балл по регионам – 145. Самый высокий средний балл на Харьковщине – 153,2, в Киеве – 148,4 Сумщина – 150, хотя количество заявлений меньше, чем в столице.

Бабак также обратил внимание, что в этом году поступающие могли подать 15 заявлений: 5 на бюджет и 10 на контракт. Или все 15 – на контракт. Поэтому чиновник подчеркнул, что количество поданных заявлений не свидетельствует о количестве поступающих.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой предмет поступающие сдали лучше всего во время дополнительной сессии.

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