Стали известны результаты дополнительной сессии НМТ-2025: какой предмет поступающие сдали лучше всего

На дополнительную сессию национального мультипредметного теста в 2025 году зарегистрировалось 7 363 абитуриента, из которых 1 263 за рубежом. Участие в тестировании приняло 5 237 абитуриентов. В этом году дополнительную сессию составляло 1,83% от общего количества всех участников обоих периодов.

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Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он рассказал, что лучше всего в дополнительную сессию сдали по английскому языку. В частности, по этому предмету больше всего поступающих, которые получили 200 баллов – 27 участников.

По математике самые высокие баллы получили 14 абитуриентов. Всего поступающих с наивысшими баллами 45 человек, среди них 9 за рубежом. Двое участников дополнительной сессии имеют 200 баллов по двум предметам.

Напомним, больше всего абитуриентов, которые преодолели пороговый балл по украинскому языку на НМТ – в городе Киеве – 41,77%. На втором месте – Львовская область, где таких участников экзамена 41,32%. Следующей в списке идет Волынская область, однако здесь только 33,67% получило 150 баллов.

Худшие показатели по украинскому языку в Николаевской области. Там только 26,58% сдали предмет. А также на Закарпатье – 26,83%. Среди количества поступающих, которые получили 170+ баллов, самые низкие показатели у Николаевской области – 6,56%, Запорожской – 6,90% и Закарпатской – 7,40%.

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