Названы два региона, где выпускники лучше всего сдали НМТ-2025 по украинскому языку

Больше всего абитуриентов, которые преодолели пороговый балл по украинскому языку на национальном мультипредметном тесте, – в городе Киеве – 41,77%. На втором месте – Львовская область, где таких участников экзамена 41,32%. Следующей в списке идет Волынская область, однако здесь только 33,67% получило 150 баллов.

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Об этом сообщил председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он подчеркнул, что поступающие, которые находятся за рубежом находятся в пределах медианы 30-33%.

Худшие показатели по украинскому языку в Николаевской области. Там, только 26,58% составило предмет. А также в Закарпатье – 26,83%. Среди количества поступающих, которые получили 170+ баллов, самые низкие показатели в Николаевской области – 6,56%, Запорожской – 6,90% и Закарпатской – 7,40%.

Напомним, математику на НМТ хуже всего сдали выпускники из Николаевской области – всего 10,11%. В то же время, из Закарпатской, Запорожской и Полтавской областей менее 12% участников экзамена преодолели пороговые 150 баллов.

В то же время, лидируют в сдаче тестирования город Киев, Львовская область и заграница. В этих регионах более 20% абитуриентов получили 150+ баллов.

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