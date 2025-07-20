''Его на НМТ не выбрал ни один из моих выпускников''. Украинский учитель назвал предмет, который имеет все шансы исчезнуть из школьной программы

Учитель географии Андрей Уткин поделился, что никто из его выпускников не выбрал этот предмет на национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Он отмечает, что дети любят географию, им интересно на уроках, которые ведет педагог, однако выбирая предмет, который будут сдавать, они руководствуются интересами, "что им нужно для поступления".

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Об этом Уткин рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он отмечает, что география часто недооценена, но это не проблема учеников, а украинской системы образования в целом. По словам педагога, этот предмет сейчас на грани исчезновения.

"В этом году ни один из моих выпускников не выбрал географию на НМТ, – еще один дополнительный сигнал. И это не об отношении ко мне как к учителю. Дети любят географию, им интересно на уроках, они задают вопросы, участвуют в проектах, обсуждают глобальные вызовы. Но при выборе УМТ руководствуются не интересами, а тем, что "нужно для поступления", – говорит педагог.

"География часто воспринимается как нечто фоновое, "для галочки". Сейчас предмет на грани исчезновения.Ее сводят к названиям столиц и контурных карт, вместо того чтобы учить пространственной логике, критическому мышлению, пониманию глобальных процессов", – добавляет он.

По словам педагога, большой процент тех, кто сдал НМТ – это не об успешности предмета, а скорее сигнал о том, что географию никто не выбирает. Поэтому пока не изменится отношение к ней, то ни программы, ни результаты не будут действительно репрезентативными.

Учитель уверяет, что те абитуриенты, которые выбрали географию – это мотивированные дети, которые знали зачем им этот предмет и целенаправленно готовились. Однако, по его словам, таких единицы, а остальные не рассматривают географию как нечто серьезное. И даже те, кто реально ею интересуется, часто вынуждены выбирать другие дисциплины, чтобы иметь больше шансов на поступление.

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