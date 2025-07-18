''География оказалась на грани исчезновения''. Украинский учитель – о неутешительном сигнале с НМТ-2025, ''педагогах-клоунах'' и проблеме государственных школ

Недавно в соцсетях вызвало волну обсуждения сообщение учителя Андрея Уткина о государственном учебном заведении, где администрация запретила ему собираться с детьми после уроков, чтобы поиграть в настольные игры, попеть песни и поесть вкусностей. По словам педагога, это и стало одной из причин увольнения. Сегодня он преподает географию в частной школе Киева, проводит уроки для детей "Школы Супергероев" на базе "Охматдета" и даже делает прямые включения из Антарктиды!

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OBOZ.UA пообщался с Андреем Уткиным об "аниматорстве" среди учителей, разнице между государственными и частными учебными заведениями и важности TikTok в современных методах преподавания. Почему выпускники все реже выбирают географию на НМТ, что стоит изменить в школах, чтобы молодежь шла учительствовать, и что не так с программой НУШ? Об этом и многом другом – в первой части нашего интервью.

– Андрей, ваше сообщение о причинах увольнения из государственной школы, как сейчас модно говорить, взорвало сеть. Одной из причин вы называли запрет собираться с учениками на внеклассные мероприятия. Какие еще проблемы вы бы назвали в государственных школах, из-за которых не остались там работать?

– Решение оставить государственную школу не было эмоциональным или мгновенным – оно вызревало постепенно. Я столкнулся с целым рядом ограничений, которые затрудняли развитие и детей, и меня как педагога. Речь идет не только об административных правилах, а об общем отсутствии гибкости: когда сложно изменить формат урока, воплотить современные подходы или предложить нестандартные решения без лишних согласований.

Добавьте к этому еще и вопрос оплаты труда. Она остается объективно низкой, особенно если ты хочешь быть не просто учителем по графику, а специалистом, который развивается, вкладывает в детей внеурочное время, участвует в мероприятиях и работает с вдохновением. А когда ты еще и отец, финансовые нагрузки только возрастают.

Я знаю замечательных учителей в государственных школах, которые каждый день творят чудеса в сложных условиях. Но для себя я выбрал пространство, где могу раскрывать свой потенциал и при этом обеспечить достойную жизнь семье.

– Почему вы вообще решили стать учителем? Что на это повлияло? По вашему мнению, какими качествами должен обладать современный педагог?

– На мое решение повлияли три независимых друг от друга человека. Первый – мой дедушка, который никогда не был учителем, но умел настолько интересно рассказывать о странах и народах, что я с детства видел в этом не просто знания, а настоящее искусство передачи опыта. Второй – мой школьный учитель географии Игорь Каньшин. Именно он показал мне, как учитель может увлечь, заинтересовать, направить и сделать урок живым.

Уже в 9-10-м классе я четко знал, что хочу преподавать географию и историю. После первого опыта проведения урока в день самоуправления сомнения исчезли окончательно. К сожалению, в Киеве не было специальности "география и история", поэтому я поступил на "географию и биологию" – хотя биологию в школе совсем не любил. И здесь судьба свела меня с преподавателем ботаники и почвоведения Иваном Борисовичем Черным. Хотя он и принадлежал к "старой гвардии", именно Черный доказал, что возраст не имеет значения, когда речь идет о настоящей педагогике. Уважение, эмпатия, страсть к делу – без этого педагогика не работает.

– Очень впечатлил урок в начальных классах, где вы делали включение из Антарктиды! Вы рассказывали, что школьники сами об этом попросили. Часто такое происходит? Детям понравилось?

– На самом деле идея телемоста со станцией "Академик Вернадский" была сугубо моей, но родилась не за один день. Мы изучали в школе Антарктиду, дети активно интересовались: "А как там выглядят станции?", "А что едят полярники?", "Можно ли там охотиться?". Я пытался сделать уроки интереснее – добавлял виртуальные туры, демонстрировал веб-камеры со станций, моделировал климатические условия через платные приложения. Но со временем почувствовал: хочется чего-то большего, живого, неожиданного.

Как-то в нашей школе состоялась встреча с украинским полярником Александром Полуднем. Мы с коллегами организовали участие моих седьмых классов в этом событии и после знакомства с Александром договорились: когда-нибудь сделаем включение прямо из Антарктиды. Уже через неделю я вел урок в "Школе Супергероев", во время которого мы продемонстрировали все возможности современного урока. Это был безоговорочный успех. Но уже тогда я хотел более высокого уровня. Идея прямой трансляции меня захватила, но я держал ее в секрете, чтобы создать "эффект вау". Я почти ничего не раскрывал не только детям, но и администрации, хотя должен был предоставить развернутую и полную информацию о ходе урока. Знали буквально несколько человек.

Это была длительная и чрезвычайно серьезная техническая, организационная и эмоциональная работа: необходимо было синхронизировать работу трех разных учреждений. И это в условиях частых тревог. Ничто не могло заставить меня отказаться от этой грандиозной идеи. Даже перелом двух позвонков моего копчика лишь на неделю сдвинул дату проведения.

Мы сумели интегрировать географию с информационными технологиями и провели совместный онлайн-урок вместе с образовательной территорией MIDGARD, где я работаю, где коллега-айтишник демонстрировал невероятно интересное построение графика хода температур, зафиксированных в Антарктиде за последние 10 лет.

Я урок вел в стенах государственного учреждения "Школа Супергероев", расположенного в непоколебимом "Охматдете", откуда мы транслировали его в ячейки школы в медицинских учреждениях по всей Украине. Ну и изюминкой было прямое включение со станции "Академик Вернадский", где уже Александр сорвал джекпот, показав ледяную темноту антарктического рассвета – в условиях теплого украинского дня.

Когда все удалось, я попросил Александра помочь провести еще одно занятие – на этот раз для учеников 3-го класса. И я в очередной раз убедился: лучшие идеи рождаются на уроке, если дать детям свободу выбора и интерактив.

Эти два урока из Антарктиды были не об экзотике. Они были о вере в то, что во время войны из класса в Киеве или даже больниц в регионах можно дотянуться до края света – если у учителя горят глаза.

– Насколько отличается образование и подход к детям в государственной и частной школе? Что, по вашему мнению, нужно изменить в государственных учреждениях, чтобы ученикам было интересно учиться?

– Разница не только в ресурсах, но и в подходе. В частной школе ученик – это партнер, к которому прислушиваются. В государственной – часто только исполнитель, поскольку полноценным партнером ученика делают скорее уникумы, чем система. В частной больше гибкости, современных методик, атмосферы доверия и свободы для учителя. Там не боятся экспериментов, а инициатива – это плюс, а не проблема.

Но я не делю школы на "плохие и хорошие". Есть государственные учреждения, которые работают лучше некоторых частных. Вопрос в подходе руководства, команде и ценностях. Если учителю дают свободу, если ученика воспринимают как личность, если есть вера в живой урок – дети будут учиться с удовольствием. В государственных школах надо менять не только учебники, а саму логику взаимодействия: меньше страха, больше доверия.

– Много разговоров вокруг образовательных потерь школьников. Так, например, образовательный омбудсмен предлагает оставлять детей на второй год. В то же время родители и некоторые учителя не согласны. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Образовательные потери – это реальность, ее нельзя игнорировать. Но оставление на второй год – это крайняя мера, которая должна применяться не массово, а индивидуально и очень обоснованно. Иначе мы рискуем еще больше демотивировать тех, кто и без того потерял связь с обучением.

Часто мы, как родители, так и учителя, сознательно или подсознательно сравниваем сегодняшних школьников с самими собой в детстве. Но это некорректное сравнение. Потому что многие из них прожили совершенно другое детство: ковид, полномасштабная война, дистанционка, тревоги, утраченное ощущение стабильности. Некоторые ученики, особенно из младших классов, до сих пор не были в школе ни одного дня вживую. И мы не имеем морального права оценивать их по тем же критериям, что и себя в условном 2005-м.

Я за поддержку: индивидуальные образовательные маршруты, дополнительные консультации, работу с мотивацией. Потому что если мы не изменим подход, то рискуем окончательно потерять тех детей, которые уже сейчас чувствуют себя растерянными и отстраненными от школьного процесса. Сегодня им нужно не давление, а понимание, вера и доступ к ресурсу.

– Учителя государственных школ часто жалуются на чрезмерную нагрузку и работу, которая не предусмотрена должностными обязанностями. Это приводит к хронической усталости и выгоранию. А как у вас с этим? Откуда берете вдохновение проводить уроки?

– Нагрузка действительно огромная. И в частных школах, и в государственных. Разница в том, есть ли у тебя ощущение смысла и поддержки. В системе, где учитель – просто орудие отчетности, выгорание неизбежно. Там, где есть доверие, автономия и возможность творить, даже большой объем работы воспринимается иначе.

Я тоже устаю. Но меня спасает то, что я делаю свое дело сознательно и с вдохновением: мотивируют дети, благодарный фидбек которых я получаю после проведения таких мероприятий. Когда проводил интегрированные уроки с другими дисциплинами у себя в школе, когда преподавал в "Охматдете", когда стримил игры с учениками или готовил проектный урок с Антарктидой – это была не обязанность, а искреннее желание. Это мой способ не угаснуть, сохранить смысл и ощущение контакта с детьми.

Безусловно, я и сам ориентировался на таких педагогов, как Артур Пройдаков, Руслан Цыганков, Виталий Дрибница (автор YouTube-канала по истории Vox Veritatis), – маяки, которые освещают творческий путь как молодым, так и опытным учителям. И я уверен: и для них, и для меня главный источник энергии – это дети. Ведь именно они дают тот импульс, ради которого мы остаемся в профессии.

– По последним данным, только 21 человек из 30 тысяч поступающих не преодолел пороговый балл по географии на НМТ в 2025 году. Это достаточно хорошие результаты. Однако в прошлом году ни один ученик не получил 200 баллов по этому предмету. Чего, по вашему мнению, не хватает школьникам в подготовке к вступительному экзамену?

– Я часто подчеркиваю в соцсетях важность географии – и под этими сообщениями регулярно получаю подтверждение: по мнению многих педагогов, родителей и даже учеников, география остается очень недооцененной. Поэтому, несмотря на то что только 21 поступающий не преодолел пороговый балл, а это объективно хороший показатель, ситуация на самом деле сложнее.

Почему? Потому что географию выбрали очень мало абитуриентов. И большинство из них – это мотивированные дети, которые знали, зачем им этот предмет, и целенаправленно готовились: самостоятельно или с репетиторами. Но таких единицы. А остальные просто не рассматривают географию как нечто серьезное.

И это проблема не учеников, а украинской системы образования в целом. География часто воспринимается как нечто фоновое, "для галочки". Сейчас предмет на грани исчезновения. Его сводят к названиям столиц и контурным картам, вместо того чтобы учить пространственной логике, критическому мышлению, пониманию глобальных процессов. Поэтому высокий процент тех, кто сдал НМТ, – это не об успешности предмета, а скорее сигнал: географию почти никто не выбирает. И пока мы не меняем отношение к ней – ни программы, ни результаты не будут по-настоящему репрезентативными.

– В этом году значительное количество учителей и репетиторов сдавали НМТ, чтобы оценить путь, который проходят поступающие. Так, например, учитель физики Руслан Цыганков сказал, что это очень сложно, особенно когда нужно идти на экзамен после тревожной ночи. Что бы вы изменили в тестировании? Ваши школьники выбирали географию на УМТ?

– Этот вопрос логично продолжает предыдущий. Потому что то, что в этом году ни один из моих выпускников не выбрал географию на НМТ, – еще один дополнительный сигнал. И это не об отношении ко мне как к учителю. Дети любят географию, им интересно на уроках, они задают вопросы, участвуют в проектах, обсуждают глобальные вызовы. Но при выборе НМТ руководствуются не интересами, а тем, что "нужно для поступления".

А географию, к сожалению, требуют чрезвычайно редко – в большинстве популярных специальностей она не является конкурсным предметом. Поэтому даже те, кто реально интересуется географией, вынуждены выбирать другие дисциплины, чтобы иметь больше шансов на поступление. Это проблема не ребенка, а системы: география снова и снова оказывается на обочине.

Что касается самого теста – я с уважением отношусь к коллегам, которые проходили НМТ, как, например Руслан Цыганков. Сам еще не сдавал, но не исключаю этого в будущем. И абсолютно согласен: в нынешних условиях пройти экзамен – это вызов. После тревожных ночей, без света, в укрытиях – сосредоточиться и показать максимум знаний чрезвычайно трудно. Экзамен должен оставаться серьезным, но при этом быть справедливым, адаптированным к реалиям и направленным на проверку понимания, а не стрессоустойчивости.

– Среди педагогов, школьников и их родителей немало нареканий на программу НУШ. А каково ваше мнение об этой программе? Что бы вы в ней изменили?

– Дискуссионный вопрос, я бы сказал – провокационный. Впрочем я, как и большинство, работаю по программе НУШ и в целом поддерживаю ее философию. Это действительно шаг вперед: деятельностный подход, межпредметность, развитие критического мышления. Но, как учитель-практик, вижу и системные проблемы. Программа иногда перегружена, темы представлены фрагментарно, а учебные материалы не всегда соответствуют задекларированным подходам.

Одна из главных проблем, на мой взгляд, – недостаток синхронизации между предметами. Когда разные учителя говорят о подобных вещах в разное время, с разной терминологией, без согласования – ученик не видит целостной картины. У него знания распадаются на отдельные фрагменты, вместо того чтобы выстраиваться в логическую систему.

Решить это можно только через сотрудничество: как на уровне учителей в школе, так и на уровне предметных команд, которые создают учебные программы. Я не претендую на абсолютную истину, но убежден: пока каждый предмет существует в собственном информационном "вакууме", ребенок будет теряться между ними. А межпредметность будет оставаться лозунгом, а не реальностью.

– В последнее время появляется немало упреков в сторону творческих учителей, что они похожи на аниматоров, ведь развлекают детей, снимают тиктоки и пытаются как можно больше всего показать в соцсетях. Вы также популярный педагог в сети. Влияет ли такая деятельность на качество образования учеников?

– Я тоже, как и многие из коллег, дискутирую об этом в соцсетях. И даже проводил опрос среди учителей, родителей и школьников. Большинство считает, что присутствие педагога в соцсетях – не проблема. Все зависит от того, какую цель преследует человек и что транслирует наружу. Очевидным фактом является то, что детям нравится, когда у них с учителем есть общие интересы, что учитель не только голова, которая говорит, а живая личность. Что ты не просто учитель, но и наставник, который может пошутить, принять, понять.

В современном мире педагог, который заходит в класс с морально устаревшим учебником и начинает с фразы "откройте параграф №...", вступает в соревнование, которое уже проиграл еще до начала. Дети живут в динамичной визуальной среде. И если мы хотим достучаться, должны использовать знакомые им форматы: стримы, тиктоки, интерактивы. Но форма никогда не должна идти впереди содержания. Если нет глубины, подготовки, владения материалом – ни одна картинка не поможет.

Соцсеть – это инструмент. Если учитель ведет ее для себя, для близких – это нормально. Если же работает публично как образовательный блогер, то это уже другая ответственность: надо четко осознавать, что ты говоришь и как это влияет на аудиторию.

А насчет "анимационности" – я подозреваю, что гениальные педагоги 30, 50 и даже 100 лет назад также были частично аниматорами. Просто такого понятия еще не существовало. К сожалению, сегодня слово "аниматор" часто обесценивают, приравнивая к шуту. Но я считаю, что учитель, который имеет в себе театральность, эмоцию, живую энергию, – это не клоун, а харизматичный специалист. Детям безразлично, ты "молодой специалист" или "ведущий методист Вселенной". Но они точно запомнят, как ты их поддержал, удивил или рассмешил. Суть не в том, что именно ты даешь. А в том – как. И если учитель умеет донести содержание красиво и вдохновенно – это не просто хорошо. Это и есть настоящий педагог.

– Вас часто критикуют родители учеников или коллеги? Не все педагоги соглашаются с попытками коллег-учителей сделать уроки интересными благодаря различным активностям.

– Да, конечно. Если ты что-то меняешь, отходишь от шаблона, делаешь немного иначе – обязательно найдется кто-то, кому это не по душе. Это нормально. Все мы живем в разных профессиональных и ценностных координатах.

Но критика – не всегда негатив. Для меня это сигнал: я на правильном пути, если это вызывает реакцию. Большинство родителей, с которыми я работаю, наоборот – поддерживают интересные, живые, иногда нестандартные уроки. Потому что видят глаза своих детей после занятий, слышат, как они пересказывают материал. И это лучшая оценка моей работы.

Среди бывших коллег случался и до сих пор случается скепсис – мы и дальше поддерживаем связь, и я ценю эти отношения. Некоторые считают, что стримы с учениками, игры, мемы, ссылки на комиксы или инфлюэнсеров – это несерьезно. Но это просто другой формат. Не игра ради игры, а игра как инструмент. Урок как спектакль, как диалог, как совместное приключение – это не развлечение, это способ привлечения и мышления. И если ребенок начинает спрашивать "а почему?" – для меня это уже победа.

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