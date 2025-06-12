''Только песни, настолки, сладости и чай'': учитель географии назвал причину увольнения из государственной школы и вызвал дискуссию в сети

Учитель географии Андрей Уткин рассказал, что ушел из государственной школы, ведь администрация учебного заведения отругала его за собрания с учениками и собиралась их запретить. В частности, педагог поделился, что у них с учениками возник клуб и они собирались по пятницам, играли в настольные игры, пили чай, ели сладости, играли на гитаре и пели песни.

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В заметке в Тhreads Уткин рассказал, что дети оставались в школе, ведь им нечего было делать дома. Однако администрации учебного заведения это не понравилось.

"Одна из причин, почему я ушел из государственной школы. Мои ученики часто оставались в школе, просто потому, что дома не было что делать. И я их угощал чаем с печеньем. Мы решили так собираться по пятницам в классе – пить чай, и добавили настольные игры, гитару, авторские песни и стихи. Многим ученикам зашла эта идея, и у нас родился целый клуб. Дети были в восторге. Ничего запрещенного, никаких проблем. Только песни, настолки, сладости и чай. Когда дирекция узнала, меня отругали, а собираться запретили", – написал учитель.

Он также поделился, что отработал 10 лет в государственной школе с максимальной нагрузкой, однако последние пять лет работает в частном учебном заведении.

Пользователи соцсети присоединились к обсуждению и отметили, что такие инициативы, наоборот, должны быть на пользу школьникам, а администрация странно себя повела.

"Работаю в Германии в государственной школе. Здесь очень поддерживают такие инициативы! Даже доплачивают. Это же будто кружок".

"Представляю, как это было замечательно. В моем детстве мы тоже бегали после уроков к одной учительнице на чай с вареньем. Такие теплые воспоминания остались о тех посиделках и об учительнице".

"Кринж. У меня у сестры в школе постоянно устраивали такие посиделки с учителями/литературные вечера и т. д. Когда я там училась, то мы и на переменах такое устраивали, с математиком пили чай, играли в шахматы, кто-то приносил гитару".

"В нашей школе директор поощрял такие собрания, готовиться к экзаменам, просто какие-то праздники или тематические вечера, даже после выпуска нам разрешалось собираться в школе после уроков вместе с классным руководителем, жаль, что кого-то за это ругают".

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